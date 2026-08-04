La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atestiguó en un enlace la entrega de incentivos a la producción del maíz en Sinaloa, derivado de un acuerdo de ordenamiento ante el ciclo agrícola otoño-invierno.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que este año y el pasado, el precio del maíz bajó muchísimo a nivel internacional porque hubo muchísima producción.

Expuso que se logró un acuerdo con alrededor de 100 mil productores, vendedores, fertilizantes, agroquímicos, harineras, gobiernos estatales y el gobierno federal para que si el precio del maíz está muy bajo, se pueda dar un apoyo.

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“Da un apoyo también los compradores, dando más alto el precio de lo que está comprando; un poco más alto el precio de lo que está en el mercado y se organiza a todos los productores para que se compre la semilla, los agroquímicos, de manera integral para que no cada quien esté buscando el mejor precio para los insumos de la producción”, expuso.

Productores de maíz. Foto: Archivo

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, apuntó que serán beneficiados 26 mil 800 productores de maíz en el estado para 3.5 millones de toneladas, 348 mil 345 hectáreas y con 4 mil 566 millones de pesos.

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La gobernadora interina, Yeraldina Bonilla, agradeció el apoyo y el esfuerzo para la entrega de productores de maíz.

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