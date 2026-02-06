Santiago de Querétaro, Qro.— Con el emblemático Teatro de la República como testigo, un nuevo momento político quedó enmarcado este 5 de febrero, cuando los tres Poderes convivieron en un ambiente de civilidad, pero también de enérgicos posicionamientos, respaldos de la oposición y un histórico discurso a cargo, por primera vez, de tres mujeres que encabezan dos de los tres Poderes de la Unión.

Entre besos, abrazos, apretones de mano, aplausos, y sin importar colores políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, legisladores, gobernadores, ministros, funcionarios y secretarios de Estado participaron en la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917.

Atrás quedó aquel momento de febrero de 2023 cuando la entonces ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, no se levantó para saludar y recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, corría con vaso de café en mano para alcanzar su lugar, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atendía a quienes se le acercaban.

Algunos de los invitados especiales llegaron en “camionetas machuchonas”, escoltas, asistentes y bajo un fuerte dispositivo de seguridad instalado en el centro de Querétaro una noche antes.

Al pie del Escudo Nacional y en punto de las 11:09 horas comenzaron los honores a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue recibida entre aplausos.

Aplaudiendo la entrada de la Titular del Ejecutivo también estaban los gobernadores de oposición Mauricio Kuri, Libia Dennise García, Maru Campos, Esteban Villegas y Tere Jiménez.

El primero en pronunciar su discurso fue el gobernador Mauricio Kuri. No desaprovechó la oportunidad para refrendar su respaldo a la Presidenta y para hacer mención de su esposa Carmen María, sus hijos y nuera Daniela.

El Poder Judicial se hizo presente de nuevo, luego de que el año pasado no fuera invitado a este evento de la Constitución.

El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, se estrenó en el aniversario de la Constitución con el ñuu savi, su lengua materna. Su participación se vio opacada después de que se difundió un video de N+ de cómo un hombre y una mujer le limpiaron los zapatos antes de entrar al recinto.

El ministro dijo que el gesto le tomó por sorpresa y todo se debió a que a su vocera Amanda Pérez se le cayó el café y salpicó su zapato y trató de resolver la situación.

Las presidentas de la Cámara de Diputados y del Senado, Kenia López Rabadán y Laura Itzel Castillo, hicieron historia al pronunciar junto a la Mandataria sus discursos, “producto de una evolución constitucional”.