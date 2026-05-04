Ariadna Montiel Reyes fue electa por unanimidad como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2026-2029 en la octava sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena. En su primer discurso, anunció que en su dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno guinda.

Frente a gobernadores, alcaldes, legisladores y sus compañeros dirigentes, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento a quien ejerza esas prácticas, porque en Morena, dijo, no tienen cabida.

“Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Es momento de hacer un examen de conciencia y, si alguien detecta corrupción, denunciarla. Hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. Recordemos de dónde venimos, que el pueblo nos ha dado la confianza y debemos honrarla. Los recursos del pueblo son del pueblo. En Morena, los corruptos no tienen cabida”.

Montiel Reyes adelantó que los perfiles de quienes pretendan ser candidatos para el proceso electoral de 2027 deben ser de una trayectoria impecable y que la encuesta debe garantizar no sólo la oportunidad a quienes tengan reconocimiento o fama, sino a quienes respeten el mandato de no cometer actos de corrupción.

“Quienes aspiren a ser Coordinadores de la Defensa de la Transformación y quienes lleguen a ser candidatos en 2027 deben tener una trayectoria impecable. Hemos decidido un método claro y democrático: que sea el pueblo y nadie más quien elija a nuestros coordinadores.

“Que quede claro también: la definición a través de las encuestas no es la búsqueda de la fama y la popularidad, del poder con el poder. Así que escuchen bien, si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato. La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”, refrendó.

Ariadna Montiel rinde protesta como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena este domingo 3 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Junto con Ariadna Montiel fue electo como secretario de Finanzas del partido Óscar del Cueto García, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar.

En los estatutos de Morena se permite que cada dirigente nacional ponga a propuesta del Congreso Nacional al secretario de Finanzas y al de Organización.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que senadores y diputados de Morena se pronunciaron por modificar estatutos del partido y establecer filtros para evitar que candidatos vinculados a la delincuencia lleguen a cargos de elección popular. Ariadna Montiel dijo que la lealtad al proyecto está intacta.

“Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que viva el humanismo mexicano!, ¡que viva la soberanía nacional!, ¡que viva la Cuarta Transformación!, ¡que viva Andrés Manuel López Obrador!, ¡que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum!, ¡que viva Morena y que viva México!”, finalizó.

Al salir del evento, la nueva presidenta de Morena aseguró que no hay riesgos de que, con su paso de la Secretaría del Bienestar al partido, se haga un mal uso de los padrones de los programas sociales.

En breves declaraciones a los medios al término del Congreso Nacional, Montiel Reyes afirmó que en la 4T se actúa con honestidad porque “no somos iguales”.

“Los que dicen eso [que los padrones serán utilizados] es porque es lo único que conocen. Nosotros en la Cuarta Transformación actuamos con honestidad, con lealtad y, sobre todo, tenemos un pueblo empoderado que ya no se deja manipular por nadie, y eso ha sido un triunfo de la Cuarta Transformación”, enfatizó.

En su discurso, el presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llamó a los congresistas y gobernadores presentes a “cuidar al movimiento” y a no detenerse en “política pequeña”, así como respetar el prestigio y los reglamentos de ética internos.

Gobernadores de Morena festejan la elección de Ariadna Montiel en el VIII Congreso Nacional Extraordinario. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

“Cuidar a Morena es cuidar la esperanza que el pueblo depositó en sus manos (…) No nos metamos en la política pequeña, aquella de la intriga, esa que nos divide, nos desgasta políticamente y nos enferma el alma. La defensa de México exige de nuestra cohesión política. Un país no puede defender con fuerza su soberanía si su movimiento transformador se distrae en pleitos menores”, expuso.

La presidenta saliente, Luisa María Alcalde Luján, señaló sus logros frente al partido y se dijo convencida de que tanto el país como la presidenta Sheinbaum necesitan un partido en el poder cohesionado y que trabaje en equipo.

“Merece y requiere un movimiento unido, que sin regateos ni titubeos entienda el momento histórico y cuide al movimiento. Nos toca a todas y a todos cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación que tantos años y tantas vidas costó construir”, dijo.

Con el quórum de mil 830 congresistas —de 3 mil—, el congreso avaló reformas al estatuto, como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los consejos estatales se conviertan en consejerías nacionales.

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