El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde que está en el gobierno se ha reducido la pobreza y la desigualdad social de los mexicanos a pesar de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 y dijo que reafirma que el Humanismo Mexicano, como ha llamado a su política económica, funciona.

"Se ha fortalecido el peso como nunca y puedo dar otras cifras, pero decir que desde que estamos en el gobierno, a pesar de la pandemia, ha disminuido la pobreza, y se ha reducido la desigualdad social, eso es algo excepcional es un timbre de orgullo para nosotros y es algo que reafirma que la política a favor de los pobres, que el Humanismo Mexicano, funciona”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que, debido a esto, se seguirá manejando el presupuesto de esta manera y aseguró que entre los factores para reducir la pobreza es que se aumentaron los salarios, algo que, destacó, no ocurría en sexenios pasados.

“¿Por qué bajamos la pobreza? ¿Por qué se reduce la pobreza? Bueno porque se aumentaron los salarios, porque los tecnócratas corruptos, conservadores engañaron de que si se aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación, luego entonces no aumentaban los salarios, al contrario, se redujo el salario del trabajador durante todo el periodo neoliberal. Se redujo en un 70% en cuanto a su poder de compra y nosotros ya no seguimos con esa política y está demostrado de que aumentaban los salarios y no necesariamente tiene porque aumentar la inflación. Cómo engañaron con ese sofisma y así muchos otros. Vamos a continuar”, dijo.

Con información de Eduardo Dina



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr/rmlgv