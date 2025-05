La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que al gobierno de Estados Unidos y, en particular a sus agencias, no les gusta no poder entrar a México y operar como lo hacían en el llamado periodo neoliberal, pero advirtió que eso ya cambió “y de ahí no nos vamos a mover”.

La Mandataria afirmó que a las agencias estadounidenses no les gusta que ella diga que se va a defender la soberanía nacional. Sin embargo, continuó, hay muy buena relación con el presidente Donald Trump.

Rechazó que elementos de agencias estadounidenses estén participando en operativos contra el narcotráfico en territorio mexicano. Esto, luego de que el miércoles el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presumió que fueron desmantelados tres laboratorios clandestinos de producción de drogas en Sinaloa, en un operativo encabezado por una unidad de elementos mexicanos certificada por ellos.

“A Estados Unidos no le gusta o a las agencias, en particular, que no puedan entrar como entraban antes; o sea, ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón (...) Se colabora, coordinamos, pero no hay operación en donde participen agentes de Estados Unidos en nuestro territorio”, señaló.

Agregó, “no les gusta que la Presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación, con el secretario de Comercio hay muy buena relación y con el secretario del Tesoro hay muy buena relación, y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Quisieran participar como era antes, pero no, eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover”.

En Palacio Nacional, la Presidenta insistió en que seguirá habiendo colaboración y coordinación, pero sin permitir la violación a la soberanía nacional.

“Desde que llegó la Cuarta Transformación la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta. Es nuestro mandato, de cuidar la soberanía (...) hay mucha coordinación, muchísima, muchísima colaboración en información, en inteligencia, pero en México operan agencias mexicanas y allá en Estados Unidos, agencias de Estados Unidos”.

La Mandataria detalló que el fiscal general Alejandro Gertz Manero le informó que el desmantelamiento de este laboratorio en Sinaloa fue a partir de una denuncia que interpuso la Embajada de Estados en México y a partir de esta información se llevó a cabo este operativo.

Pide al Departamento de Justicia explicar si hay acuerdo con Ovidio

La presidenta Sheinbaum pidió al gobierno estadounidense, en particular al Departamento de Justicia, informar si existe algún acuerdo con Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de que 17 familiares se entregaran este fin de semana al FBI en California.

Cuestionó que si el gobierno de EU catalogó como “terrorista” al Cártel de Sinaloa ahora logre acuerdos con ellos. “No es lo que crea yo, es la información que tiene que dar el gobierno de Estados Unidos y, particularmente el Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la República.

“Primero, si hay acuerdo, tienen que informar; y segundo, si hay acuerdo, ¿cómo es que determinan que esta organización es una organización —de acuerdo con ellos— ‘terrorista’ y se establecen acuerdos?”, insistió.