El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que hasta ayer, habían detectado 45 embarcaciones turísticas de la Bahía de Acapulco, afectadas por el huracán Otis.

Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el titular de la Semar detalló que de acuerdo con el censo que iniciaron el jueves pasado, no se ha reportado el fallecimiento de algún miembro de la tripulación de dichas embarcaciones.

“Estamos empezando primero por las embarcaciones que prestan el servicio turístico. Lo que estamos haciendo es sobre las áreas de prestadores de servicio de toda la Bahía, llevamos aproximadamente, hasta el día de ayer, hoy no he tenido la información, pero son aproximadamente entre 40 y 45 embarcaciones ya detectadas, que sí sufrieron daños. No hay hasta ahorita, afortunadamente, pérdida de vidas humanas”, explicó.

Lee también A diferencia de empresarios, AMLO dice que reconstrucción de Acapulco será en menos de dos años

En cuanto a las afectaciones a las embarcaciones del Club de Yates y las personas que han reportado como desaparecidas, el titular de Marina dijo que al tratarse de un ente privado, deberán consultarles si necesitan ayuda.

“En el Club de Yates no nos podemos meter, es una cuestión privada. Ahí vamos a hablar con ellos, a ver si se les ofrece algo”, comentó.

Adelantó que hoy iniciará el censo de embarcaciones turísticas afectadas en Puerto Marqués, e informará en los próximos días el avance.

Lee también Exención de impuestos, becas, despensas ¿En qué consiste el plan de reconstrucción para Acapulco?

“Hoy también, en la mañana, nos vamos a pasar a Puerto Marqués, que también nos pidieron ahí el apoyo, pero se va a llevar unos días. Ya estamos haciendo ese censo, y día con día, como dice el señor presidente, les vamos a ir informando”, añadió.

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot