La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que del 10 al 23 de noviembre los uniformados han detenido a 118 personas, asegurado 56 armas de fuego, seis mil 673 cartuchos, 363 cargadores, 92 vehículos, 62 artefactos explosivos, 52 kilos de material explosivo.

También 16 kilos de mariguana, 425 kilos de metanfetamina, nueve mil 200 litros y dos mil 309 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética.

Esto en el marco del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” para fortalecer el acercamiento con la población, generar confianza entre los habitantes y contribuir al desarrollo normal de sus labores.

En un comunicado, la dependencia señaló que en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno se continúa con los reconocimientos a pie y patrullajes en los municipios de Los Reyes de Salgado, Uruapan, Cuitzeo, Tarímbaro.

Así como La Piedad, Parácuaro y Aguililla, con la finalidad fin de brindar seguridad y confianza a los pobladores.

Además, como resultado de las acciones realizadas del 21 al 23 de noviembre fueron detenidas 19 personas y aseguraron cinco armas de fuego, siete tomas clandestinas, 12 vehículos.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales.

La Defensa resaltó que estas acciones se realizaron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos.

mahc/apr