Durante su entrevista con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Emilio Barriga, exauditor especial en Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), refirió que se deben equilibrar el número de auditorías que se realizan a las entidades y las del gobierno federal.

“Lo que propongo es que tengamos, de saque, un programa anual de las auditorías, mucho mayor equilibrado, que le demos un peso también importante a todas las auditorías que se tienen que realizar al Gobierno Federal, a los tres poderes de la unión, a legislativo, al ejecutivo, al judicial, a nuestras empresas paraestatales, a nuestros órganos autónomos, y en esa medida vamos a tener resultados más equilibrados, y no que 9 de cada 10 auditorías, y no que casi 9.5 pesos de los montos observados se restrinjan al área de gasto federalizado”, dijo.

Afirmó que la experiencia que le dio trabajar durante ocho años en la Auditoría Superior de la Federación, le permitirá encontrar las deficiencias en su operación y resolverlas.

Auditoría Superior tiene un modelo obsoleto y corrupto, exdirectora forense, Dora Buchahin; candidata propone reestructuración

“Tengo más de 25 años en la función pública, y casi ocho años estuve en la Auditoría Superior de la Federación, en la auditoría especial de gasto federalizado, entonces, yo sé que le duele a esa institución, yo sé cómo mejorarla”, expresó.

En cuanto al proceso de selección para elegir al auditor superior que desempeñará el cargo del 2026 al 2034, dijo que se da en igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

“Creo que hay piso parejo, es responsabilidad de los diputados asegurar que se cumplan cabalmente con lo que señala la propia convocatoria, y también, y eso es muy importante, que los participantes en este proceso cumplamos también cabalmente con lo que señala la Constitución con los requisitos para ser aspirante”, dijo.

