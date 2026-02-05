Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, fue recibido en la Cancillería por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, con quien compartió “apreciaciones sobre el escenario internacional con muchas coincidencias”.

El cubano condenó un recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y acusó más “asfixia" económica ante el amago de Donald Trump hacia países que envíen petróleo.