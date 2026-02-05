Más Información
Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio
Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco
Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo
CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa
Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, fue recibido en la Cancillería por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, con quien compartió “apreciaciones sobre el escenario internacional con muchas coincidencias”.
El cubano condenó un recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y acusó más “asfixia" económica ante el amago de Donald Trump hacia países que envíen petróleo.
