La elección judicial será una gran oportunidad para sentar las bases que emparejen el piso entre hombres y mujeres en el Poder Judicial, así lo considera Paola Morales, socia del despacho Santamarina + Steta e integrante de la Red de Abogadas MX.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la abogada asegura que en México se ha avanzado mucho a nivel judicial para garantizar mayor y mejor justicia para las mujeres, pues hasta hace algunos años ni siquiera existía en el imaginario el juzgar con perspectiva de género.

“Yo creo que sí va a ayudar y va a seguir abonando a que cada vez más logremos este 50/50 en el Poder Judicial. Está complicado porque tenemos años de atraso y con una reforma reciente, en poco tiempo es muy difícil ver resultados, pero sí, esta va a ser una gran oportunidad para que esto suceda”, expresó.

No puedes obligar a la gente a votar por una mujer

En el sentido de si fueron suficientemente adecuadas las medidas que en materia de paridad se tomaron para la elección judicial, Paola Morales sostiene que lo son y aunque no se vieran resultados en el corto o mediano plazo, confía en que con el tiempo esto garantizará una mayor participación de las mujeres en los cargos de juzgadoras.

“Tú no puedes obligar a la gente a votar por mujeres. Eso no existe. Sería injusto tanto para mujeres como para hombres. Considero que el tema de la paridad también tiene que ver con que no se puede limitar su acceso a competir, no puedes truncar el proceso de elección a una mujer por el hecho de ser mujer.

“Pero tampoco puedes obligar a la ciudadanía a que vote por una mujer. Sí, tenemos un gran número de juzgadoras en línea para ser votadas y los procesos se decidió que fueran así tanto para hombres como para mujeres. Entonces, vamos a ver en las boletas cómo salen esos resultados. Sí hay gente sumamente preparada en ambos géneros y si son votados deberían desempeñar ese puesto”.

Paola Morales también sostiene que todos los mexicanos tienen un compromiso para informarse sobre los perfiles que participan en la elección judicial, al igual que uno debe informarse de las propuestas de los candidatos a un cargo del Poder Legislativo o Ejecutivo.

“También tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos de informarnos , para todos los cargos públicos, de los hombres y de las mujeres: ¿por quién vas a votar, quién es esa persona, quién es esa juzgadora o ese juzgador?”

Políticas públicas, la deuda de la justicia con las mujeres

Para Paola Morales, socia de Santamarina + Steta, la gran deuda que guarda el sistema de justicia en todas sus especialidades para con las mujeres mexicanas radica en la falta también de políticas públicas, que deben salir del gobierno, para que tengan un piso más parejo, para empezar, en el trato social.

“Sin duda vamos en mejor camino, pero aún faltan políticas públicas y legislar un andamiaje regulatorio que realmente permita que no exista la desigualdad de raíz. Todos los cuidados de los hijos se atribuyen a las mujeres, los cuidados de los enfermos se atribuyen a las mujeres”.

“Si no tenemos políticas públicas que permitan que esto sea distinto y que a su vez la repliquemos en los sectores privados, va a ser más complejo y va a seguir perpetuándose esta desigualdad. Las políticas de maternidad han ido mejorando, probablemente no son suficientes versus el primer mundo, pero las de paternidad no y eso impide que el trabajo de cuidados pueda emparejarse”.

La abogada considera que la mayoría con la que cuenta el gobierno en el poder, en las Cámaras de Diputados y de Senadores, debería aprovecharse para impulsar y avalar iniciativas que en el tema social y cultural permitan a las mujeres cerrar la brecha de género que persiste en México.

“Lo que considero que debe de suceder es que realmente sea una elección libre de una mujer el decidir o no continuar con su carrera, no tener que renunciar a su carrera porque no existen ni las políticas, ni los apoyos, ni las leyes adecuadas para que ella pueda continuar”.

