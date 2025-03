Diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Verde (PVEM) criticaron el acuerdo de la Sala Constitucional del Poder Judicial local, que le pide a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso capitalino suspender la discusión y análisis de la iniciativa ciudadana en contra las corridas de toros; la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, dijo que esperarán la resolución de la autoridad judicial.

Jesús Sesma, líder de la bancada ecologista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), le pidió a la presidenta de la comisión, la panista Daniela Álvarez, no acatar esta resolución judicial y dictaminar esta iniciativa.

Dijo que de ser necesario cerrarían el Congreso local este 11 de marzo, fecha límite para aprobar este tema, para exigir que esta reforma sea votada.

Comentó que pedirán a los integrantes de la Jucopo pronunciarse en contra del acuerdo de la Sala Constitucional, y adelantó que él lo desconoce.

Royfid Torres, de MC, sostuvo que esta decisión de la Sala Constitucional es violatoria de la autonomía del Poder Legislativo local y sienta un precedente que podrá ser usado posteriormente para condicionar dictámenes de todo tipo.

Daniela Álvarez confirmó que se suspenderá la discusión y el análisis de esta iniciativa ciudadana, que hoy se discutiría en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Criticó que la Sala Regional haya tenido dos criterios en este tema, pues una jueza ya les había respondido que no podían conocer de esta iniciativa hasta que fuera discutida, pero ahora un juez les pide frenar este análisis.

“Eso les vamos a responder ¿por qué hace menos de un mes me contestas que no tienes facultades y ahora viene un diputado de Morena (Alberto Vanegas), muy cercano a otro diputado de Morena (Pedro Haces) que tiene intereses específicos en este tema, y entonces me ordenas parar todo? Me parece una acción a todas luces tramposa y que nosotros habremos de denunciar”, indicó.

Xóchitl Bravo aseguró que su bancada no evadirá la responsabilidad de votar el dictamen contra las corridas de toros, aunque dijo que esperarán a la resolución que adopte la Sala Constitucional del Poder Judicial local en este tema.

En entrevista, precisó que la Sala Constitucional no tuvo dos criterios sobre este tema, sino que se le cuestionaron dos situaciones distintas: primero, la diputada Daniela Álvarez sobre la iniciativa ciudadana, a lo que la Sala respondió que no tenía facultades porque no estaba votada; y la segunda cuestión, la que presentó Vanegas, fue sobre la supremacía de derechos.

“Por eso yo creo que sí tenemos que tener muy claro cuáles son las dos consultas que se le hacen a la misma Sala, y a partir de eso pues tomar muy buenas decisiones. Nosotros no vamos a evadir la responsabilidad”, aseveró.