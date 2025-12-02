La reaparición de Andrés Manuel López Obrador generó críticas en legisladoras de oposición, quienes señalaron que el tiempo del expresidente: “Ya pasó”

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, se manifestó en contra de que el expresidente fije posicionamientos políticos.

“Con todo respeto, me parece que el tiempo del expresidente López Obrador ya pasó, él ya tuvo la oportunidad de fijar posiciones, de hacer políticas públicas y su tiempo ya concluyó”, dijo.

Señaló que López Obrador debe dejar que la presidenta Claudia Sheinbaum tome las decisiones de gobierno, y no ocupar los espacios que le corresponde a la Titular del Ejecutivo federal.

A su vez, la senadora Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, dijo que el video del expresidente confirma que éste no ha dejado de operar políticamente a pesar de que dejó el servicio público hace 14 meses.