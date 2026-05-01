Mario Zamora Gastélum, diputado federal y excandidato a la gubernatura de Sinaloa, aseguró que en 2021 el narco sí impuso a Rubén Rocha Moya como mandatario de ese estado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que lo anterior ocurrió mediante un modus operandi de “terrorismo electoral”, que incluyó secuestros de operadores políticos, amenazas de muerte y la intervención directa de comandos armados.

En el marco de las recientes investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos en contra del mandatario sinaloense, Zamora Gastélum sostuvo que el tiempo le ha dado la razón: “La elección de 2021 en Sinaloa no fue un ejercicio democrático, sino un operativo criminal para imponer un gobierno. Nos robaron Sinaloa”.

Casi seis años después de las elecciones en las que perdió ante Rocha Moya, el legislador narró el domingo negro ocurrido aquel 6 de junio.

Aunque aclaró que ni él ni su familia sufrieron incidentes directos durante los recorridos de campaña, afirmó que esa jornada electoral quedó marcada por la crudeza del crimen organizado actuando como brazo ejecutor de Morena.

“Eran apenas las 07:00 de la mañana cuando me llamó nuestra candidata a la alcaldía de Badiraguato. Estaba desesperada, llorando. Me dijo: ‘Mario, voy a los medios a declinar y a pedir que voten por Morena. Se acaban de llevar a mi hermano. Sólo quiero que me lo regresen sano y salvo’”, declaró.

Este testimonio se suma a la relatoría entregada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se documentó que comandos armados recorrían las calles con un mensaje inequívoco para los funcionarios de casilla y votantes: “Si no gana Rocha Moya, los vamos a matar a todos”.

Al ser cuestionado sobre si Morena le “robó” la elección, Zamora Gastélum sostuvo que los hechos fueron consignados ante instancias internacionales.

“No me gusta ponerme en el papel de víctima, pero ahí están los hechos. Sólo lean el documento de 54 páginas del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, señaló, haciendo referencia a los vínculos que agencias extranjeras han comenzado a revelar sobre la cúpula del poder en Sinaloa.

Zamora Gastélum advirtió que el gobierno federal está actuando con “pasividad” ante los hechos, y recordó que en los últimos años ellos habían advertido sobre la necesidad de investigar a Rubén Rocha Moya.

“Lo advertimos antes, cuando le quitaron la visa. ¿Por qué un gobierno americano le quita la visa a un gobernador o a un alcalde? Eso debería ser razón suficiente para que el Estado mexicano investigue a través de la UIF, la inteligencia militar y las fiscalías”, sentenció.

El congresista del PRI se dijo lastimado por la situación actual de Culiacán y del resto del estado. Lamentó que en lugar de hablar de la gastronomía, las playas y la pujanza agrícola de los sinaloenses, el nombre del estado ocupe las portadas por la violencia desmedida.

“Lo digo con la voz completa: si yo fuera gobernador, nada de esto estaría pasando. Sinaloa perdió en 2021 porque no dejaron a la gente votar en paz y libertad. Hubiésemos tenido un gobierno serio, sin vínculos con el crimen”, asegura.

Pese a la derrota en 2021, aseguró que no da un paso atrás. Adelantó que mantiene intacta su convicción de dirigir el estado, incluso, confirmó que está trabajando en la construcción de un “frente opositor amplio” para sacar a Morena de la administración estatal en los comicios de 2027. “Quise ser gobernador y lo quiero seguir siendo, no por obsesión, sino por convicción. Los sinaloenses no merecemos lo que estamos viviendo”.

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