A días de cumplir su primer año como Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que su gobierno está fuerte.

En su visita a Mérida, Yucatán, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que si su gobierno está fuerte y si tiene apoyo popular es porque no ha abandonado al pueblo de México.

Garantizó que su administración seguirá la consigna de la llamada Cuarta Transformación de no mentir, no robar y nunca traicionar a las y los mexicanos.

"Si el gobierno está fuerte es porque el pueblo de México es fuerte. Sí estamos fuertes, si tenemos apoyo popular es porque nunca abandonamos al pueblo de México y tengan por seguro que ese es nuestro mandato, nuestra visión, no se nos olvida de dónde venimos nosotros no mentimos, no robamos, y nunca vamos a traicionar al pueblo de Yucatán, ni al pueblo de México".

En las instalaciones de la Feria Yucatán Xmatkuil, a la que acudieron cientos de personas, y acompañada del gobernador Joaquín Jesús Díaz Mena (Morena), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza en los últimos seis años es muestra de que la política de "Por el bien de todos, primero los pobres" funciona y da resultados.

"Nosotros llegamos al Gobierno Federal a seguir transformando nuestro país y hay principios, hay causas que nos mueven que nos llenan que en pocas palabras dicen lo que somos. La primera de ellas `Por el bien de todos, primero los pobres´. Fíjense en tan pocas palabras algo tan profundo. Son frases que hablan de la generosidad del pueblo de México.

"Nosotros ayudamos al que menos tiene, a la base de la pirámide, y cundo eso ocurre, México florece. Si se apoya al que menos tiene va haber mercado, va haber dinero, va haber desarrollo, incluso para los de mero arriba. Se cambió la visión, cambio el modelo (…) Además se demostró que funciona, que da resultados. Justicia y resultados".

