La producción y venta de vidrio soplado es una técnica que ha resistido décadas, a pesar de la competencia actual con otros materiales como el plástico. El Crisol, en el centro de Texcoco, es una fábrica que produce floreros, lámparas, garrafones, jarras y vajillas. Marco Alatriste pertenece a la tercera generación de su familia al frente de este negocio, reconocido como la primera fábrica de vidrio soplado del continente americano.

El Crisol, en el centro de Texcoco, en el Estado de México, es reconocida como la primera fábrica de vidrio soplado del continente americano. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

La fábrica estuvo administrada por alemanes en el siglo antepasado, pero se tiene registro que se construyó a finales del siglo XVI. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

En el lugar hay lámparas, floreros, jarras y vajillas que se pueden adquirir a precios que van desde los 35 pesos hasta más de 10 mil pesos. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

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