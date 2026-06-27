Camila Phoenyx lleva dos años con cuatro meses sin sentencia en el Centro de Reinserción Varonil de Santa Martha Acatitla, y dice que renace desde las cenizas como la showgirl que es como cuando estaba “afuera”.

Al ritmo de “Into you” de Ariana Grande y de “I'm Slave for You” y “Boys” de Britney Spears, Camila llevó alegría y felicidad aunque sea por unos minutos a las poblaciones LGBT+ de Santa Martha Acatitla. Los cambios de ropa y experiencia de ocho años haciendo drag en bares y escenarios se hicieron notar.

“Con hacerlo yo ya gané, con hacer drag en la penitenciaría yo ya gané”, dice a EL UNIVERSAL la artista, quien ofreció un espectáculo como parte de la quinta marcha en Santa Martha, organizada por Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, en coordinación con Misión Cristiana Incluyente y el Sistema Penitenciario.

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Con su peluca rojiza larga, maquillaje colorido, traje amarillo y una presencia de diva, Camila Phoenyx cuenta que es difícil hacer drag como persona privada de la libertad.

Refiere que a “la peni” no entra maquillaje ni vestuario, y el que utilizó de espejos y lentejuela para su show frente a la comunidad de Santa Martha, “así como entra sale”: “Es complicado, todo lo costeamos. Tenemos que sacar permisos desde meses antes, es complicado por las limitantes”.

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Relata que los ensayos de sus espectáculos los hace en la explanada del Centro de Reinserción cuando no hay visitas, porque puede poner música y dejarse llevar por el arte del drag: “Todo es esfuerzo, ensayo y dedicatoria”.

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“El drag empezó siendo un hobby, después una terapia y después fuente de ingresos para mi familia”, relata.

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Acepta que cuando ingresó fue muy difícil porque con el drag “tienes que hacer sentir a la gente, pero no podía” ante el cambio de estar adentro. “Veía que era imposible, pero ya lo hice”, relata.

Camila Phoenyx encabezó la Marcha de la Diversidad 2026 en Santa Martha Acatitla y también fue coronada reina junto a sus compañeras Arleth, Samuel, Estrella, Mandragora y Lady Fox.

Laura León, Karol G, Cazzu y María José pusieron a bailar y a cantar las de despecho a la diversidad del Centro de Reinserción Varonil de Santa Martha Acatitla.

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