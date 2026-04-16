Más Información

Cruje la alianza oficialista de cara a la elección de 2027

Cruje la alianza oficialista de cara a la elección de 2027

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres; ayudará en alianzas de Morena, informa Sheinbaum

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres; ayudará en alianzas de Morena, informa Sheinbaum

Ebrard reconoce que su hijo se hospedó 6 meses en la embajada de México en Reino Unido; niega uso indebido de recursos públicos

Ebrard reconoce que su hijo se hospedó 6 meses en la embajada de México en Reino Unido; niega uso indebido de recursos públicos

Fiscalía de Tamaulipas dio contratos a empresa sancionada por EU; destina 1 millón 200 mil pesos a módulos LED y pantalla

Fiscalía de Tamaulipas dio contratos a empresa sancionada por EU; destina 1 millón 200 mil pesos a módulos LED y pantalla

Trolebús elevado choca cerca de la estación Covadonga en Chalco; reportan 20 lesionados

Trolebús elevado choca cerca de la estación Covadonga en Chalco; reportan 20 lesionados

Sheinbaum reacciona a aspiraciones de Félix Salgado y Andrea Chávez para 2027; tienen que renunciar si quieren ser candidatos, reitera

Sheinbaum reacciona a aspiraciones de Félix Salgado y Andrea Chávez para 2027; tienen que renunciar si quieren ser candidatos, reitera

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en la reunión que sostendrá este lunes con autoridades comerciales de Estados Unidos se mencionará la reapertura de la frontera al ganado mexicano, cerrada por la presencia del , aunque aclaró que no será uno de los temas centrales del encuentro.

Durante la conferencia matutina de la , Ebrard explicó que la agenda con el representante comercial estadounidense estará enfocada en productos de exportación como tomate, aguacate y frambuesas, así como en temas relacionados con cuotas compensatorias.

No obstante, señaló que aprovechará el encuentro para plantear la preocupación del sector ganadero mexicano.

Lee también

“El lunes no tenemos prevista una sesión sobre el tema del ganado porque no le corresponde al área responsable en Estados Unidos, pero sí tenemos relación con el sector agropecuario y seguramente se le va a mencionar este tema”, dijo.

El funcionario aseguró que la Secretaría de Agricultura reporta avances en las gestiones para la reapertura y que México ha cumplido con los acuerdos solicitados por las autoridades estadounidenses.

"Tenemos una visión de que estamos cumpliendo los compromisos de México, entonces esperamos que pronto se resuelva eso”, expresó.

Lee también

Ebrard reconoció que el cierre de la frontera sí afecta al sector ganadero y señaló que la presidenta les ha pedido mantenerse atentos a la situación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]