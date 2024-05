A menos de cinco meses de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en cuanto a su estado de salud “estoy muy bien”, y que solo tienen ciertos “achaques” por la edad y por su actividad como jefe del Ejecutivo federal

En su conferencia mañanera de este martes 7 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que le duele mucho el pie por el “calcañar” (parte inferior del talón) y otras dolencias, pero afirmó que “todo bien, todo muy bien”.

“La verdad es que estoy bastante bien, muy bien en salud, no me he enfermado. Tengo achaques por la edad y por las actividades, por el trabajo y por el deporte, me duele mucho el pie, el calcañar, y otras cosas, pero bien, todo muy bien.

“Descanso poco, pero bien, duermo tranquilo, nada más que ya quiero cerrar mi ciclo”, explicó en Palacio Nacional.

