Más Información

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Comparece Hernán Bermúdez ante juez; determinarán si vinculan a proceso a "El Abuelo"

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Canciller De la Fuente suma a México a Acuerdo de Diversidad Biológica Marina

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Declaran culpable a Ryan Routh de intentar matar a Trump en Florida

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

El pleno de la emitió un minuto de aplausos para reconocer la trayectoria y contribución a la divulgación de la ciencia, de la astrónoma , quien falleció el pasado 19 de septiembre.

El diputado Gerardo Olivares (PT), secretario de la Comisión de Educación, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva el reconocimiento para la científica mexicana.

“Una gran mujer, autora de diferentes libros de divulgación científica”, refirió el legislador petista.

Lee también

Por su parte, la diputada (Morena) destacó la forma en que Julieta Fierro divulgó temas científicos, de manera accesible para la sociedad.

“Julieta Fierro fue una gran astrónoma, divulgadora de la ciencia, y la hacía sumamente sencilla para que quienes no estábamos en la ciencia, aprendiéramos de sus conocimientos. Yo me sumo a este reconocimiento y a este minuto de silencio”, dijo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, refirió: “Le solicitamos amablemente se pongan de pie para hacer un reconocimiento, a propósito de una mujer excepcional, y entiendo que es un sentimiento de todos los grupos parlamentarios”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses