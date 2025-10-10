La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados retrasará la votación de los dictámenes del Código Fiscal de la Federación, la Ley de Derechos, la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y la Ley de Ingresos.

Originalmente habían acordado reunirse el próximo lunes 13 de octubre, para aprobar dichos dictámenes, pero esta tarde cambiaron la fecha, al martes 14 de octubre, a las 16:00 horas.

Una vez que la Comisión de Hacienda avale los dictámenes, el pleno de la Cámara de Diputados los discutirá y, en su caso, los aprobará en tres sesiones, los días 15, 16 y 17 de octubre.

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

El próximo martes, en la comisión, los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y el Código Fiscal de la Federación, serán discutidos de manera conjunta, pero se votarán por separado; y se solicitará a los diputados que las reservas sean presentadas ante el pleno.

Por otra parte, el 14 de octubre habrá dos sesiones en la Cámara Baja, en la primera se dará publicidad al dictamen de la reforma a la Ley de Amparo; y en la segunda, el pleno discutirá y votará el dictamen.

Al respecto, hoy se realizó la primera audiencia pública respecto de la Ley de Amparo, y se programaron dos más, los días 11 y 13 de octubre.

