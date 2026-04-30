Con motivo del Día del Niño, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Martín Cuanalo Araujo presentó el Código Federal de Protección a las Infancias.

Dicha iniciativa contiene 54 artículos para garantizar respuestas coordinadas, urgentes y sin revictimización a los 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de México. Busca refrendar el compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

A través de un comunicado, el legislador detalló que su propuesta responde a una brecha estructural: "Aunque México reconoce los derechos de la infancia en la Constitución y en tratados internacionales, no existe un instrumento federal que traduzca esas obligaciones en procedimientos mínimos uniformes".

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El resultado, sostuvo, "son respuestas tardías, omisiones institucionales y revictimización, en un país donde el 52.6% de las niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza y 3.7 millones realizan trabajo infantil".

“Proteger a las infancias es proteger el presente y el futuro de México: la ley debe llegar antes que el daño", agregó.

Dicho Código establece definiciones y principios obligatorios para todas las autoridades federales, un procedimiento mínimo de protección inmediata con plazos verificables, un catálogo de medidas urgentes, reglas de coordinación entre educación, salud, asistencia social, trabajo y justicia, y la prohibición expresa de toda forma de castigo corporal o humillante.

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Crea además el Registro Nacional de Medidas de Protección a las Infancias y obliga a la capacitación continua del personal de primera línea.

Cuanalo Araujo aclaró que esta última iniciativa no crea nueva institucionalidad ni duplica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino que opera sobre las dependencias federales existentes y fija estándares mínimos exigibles en todo el territorio nacional.

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dft