Diputadas del PRIMor hacen la cuauhtemiña

Contrariamente a su actitud habitual festiva y dicharachera, ayer se vio a un Cuauhtémoc Blanco sobrio y serio. Sabía que sería el foco de atención de toda la Cámara de Diputados. Vendrían las críticas de una buena parte de sus pares por la denuncia de presunto abuso sexual de su media hermana, que desencadenó la solicitud de desafuero en su contra.

Sólo bastaron dos horas con 10 minutos para que la causa de El Cuau reviviera al PRIMor y, junto al voto del Verde, se desechara la solicitud de juicio de procedencia que intentaba retirarle el fuero al exgobernador de Morelos y se pudiera ejercer acción penal en su contra.

Cuauhtémoc Blanco Bravo llegó a San Lázaro temprano, con un traje gris, camisa blanca y sin corbata. De inmediato se fue a refugiar con su grupo parlamentario, previamente a la sesión ordinaria, y luego se dirigió a sus compañeras de bancada para pedirles apoyo y evitar que le retiraran el fuero constitucional.

“Soy incapaz de violar a una mujer, tengo principios, tengo educación, esa educación me la dio mi madre, somos seis hermanos. No soy un asesino ni un ratero ni un violador, estoy cansado de esto”, expresó con voz lastimera.

Incluso, dijo estar “cansado” de las acusaciones sin sustento en su contra del exfiscal Uriel Carmona, a quien acusó de estar “metido en el narcotráfico, por eso siempre tuvimos estas diferencias con él.

“Es injusto lo que están haciendo. Yo respeto, tengo dos hijas. He sacado la casta adelante por mi familia. Me costó mucho lograr lo que logré, ser futbolista, ser uno de los mejores futbolistas de México, y aquí estoy, y se me está acusando injustamente. Con ese güey [Carmona] tenemos diferencias, pero no hay ninguna prueba, lo hizo el fiscal”, aseveró.

Dicha relatoría hizo que la mayoría de sus compañeras del grupo parlamentario estallaran en porras que gritaron a todo pulmón: “¡No estás solo!, ¡no estás solo!”, como si se tratara del mantra que escuchó cientos de veces en los estadios de futbol: “¡Sí se puede!, ¡sí se puede!”.

Siempre flanqueado por el poder

Salió del auditorio Aurora Jiménez, donde se realizó la junta previa de Morena, para dirigirse al pleno, flanqueado por el diputado Pedro Haces, también líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), quien posteriormente aseguró que “si hay alguien feminista… he sido yo, siempre”.

La discusión ante el pleno inició a las 12:30 horas, con el exfutbolista en su curul número 180. Cuauhtémoc se mostraba relajado al escuchar los discursos en contra de que se desechara la solicitud de desafuero, de diputadas de la oposición (PAN y Movimiento Ciudadano), e incluso de legisladoras de su coalición (Morena y PT).

Además de las acusaciones de que Morena estaba protegiéndolo para que no enfrente la justicia y el caso se investigue sin que haya fuero de por medio, al exgobernador de Morelos lo recibieron con mantas que señalaban su caso como un agravio contra las mujeres.

Al final de la discusión del dictamen, y previo a la votación, en la que el propio Blanco Bravo votó en contra de su desafuero y salió avante, la diputada Belinda Quiroz (Morena) le cedió su participación, lo que enfureció a la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, quien también subió a tribuna a manotear, pero fue bloqueada por un muro de diputadas morenistas.

“¡Estoy dispuesto a ir a la fiscalía, porque mi conciencia está muy tranquila”, afirmó el acusado. Sin embargo, eso sólo encendió los ánimos de diputadas de Morena y del PT, y reflejó una ruptura entre legisladores del bloque oficialista. La diputada Xóchitl Zagal (Morena) le reprochó su actuar y le exigió que solicite licencia y enfrente a la justicia.

Finalmente, la diputada Margarita García (PT) confrontó a su compañero de coalición y presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por permitir que Cuauhtémoc Blanco participara sin estar inscrito: “Qué lamentable que a un posible violador le hayas dado la palabra”.

“¿Dónde quedó la víctima?”, gritó una diputada de oposición al finalizar la sesión. El Cuau libró la expulsión, arropado por la 4T.