Luego que ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero afirmara que está comprobado que la detención de Ismael ”El Mayo” Zambada fue a través de un secuestro de Sinaloa a Estados Unidos, han salido comparaciones con el caso del Humberto Álvarez Machain quien en 1990 fue secuestrado para trasladarlo ilegalmente de México a la Unión American para someterlo a juicio por su presunta participación en el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena.

Sin embargo, existen diferencias destacables entre estos dos casos.

En el caso de Álvarez Machain participaron policías mexicanos y agentes de la DEA, mientras que en el caso de “El Mayo” Zambada, el gobierno mexicano ha afirmado que no tuvo nada que ver con este hecho.

El exlíder del Cártel de Sinaloa ha asegurado que fue secuestrado con violencia por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

En una carta difundida por su defensa, “El Mayo” Zambada afirmó que fue secuestrado tras una emboscada, por parte de Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, con el objetivo de viajar a Estados Unidos y ser entregado a las autoridades estadounidenses.

“El Mayo” afirmó en la misiva que en el avión privado en donde fue transportado fue golpeado y donde no había nadie más a bordo del avión, excepto Joaquín, el piloto y él.

“Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, lo seguí sin dudarlo. Me llevaron a otra habitación que estaba a oscuras. Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro sobre la cabeza.

“Me ataron y me esposaron, luego me obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometido a abusos físicos, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento".

Destaca también que en el caso de Humberto Álvarez Machain, este fue llevado a Corte en la Unión Americana en donde durante el juicio, el juez de distrito Edward Rafeedie determinó que no había suficientes pruebas para procesar al médico fue declarado inocente y dejado en libertad en 1992.

El pasado 18 de octubre, “El Mayo” Zambada compareció ente el juez Brian Cogan que instruye su caso en el Tribunal Federal Este de Brooklyn, en donde se informó que es elegible a la pena de muerte en Estados Unidos al haber sido detenido en suelo estadounidense, aunque serán las máximas autoridades judiciales las que deben decidir si lo autorizan.

El juez Cogan fijó para el 15 de enero la próxima audiencia en el tribunal federal de Nueva York contra el narcotraficante mexicano, quien compareció en la corte muy debilitado y presentando cojera, así como gran palidez en su rostro.

