Gertz Manero vs Ken Salazar; un secuestro o una victoria en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada

Este 29 de octubre, se desató una polémica internacional luego que el fiscal general de México Alejandro Gertz Manero aseguró que Estados Unidos no ha entregado más información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, pese a una solicitud hecha de asistencia jurídica.

Por lo que, unas horas más tarde el embajador del país vecino, Ken Salazar salió a desmentir los dichos del titular de la FGR, afirmó que han estado en constante comunicación.

¿Qué fue lo que dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero sobre el caso de “El Mayo”?

Durante la conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero aseveró que hay registro y está comprobado que la detención de “El Mayo” fue a través de un secuestro desde Culiacán, Sinaloa a Estados Unidos.

Pero hay varias interrogantes que no han sido contestadas por el gobierno estadounidense, entre ellas la entrada de uno de sus aviones a tierras mexicanas, el cual tenía placas clonadas y la identificación del piloto.

Gertz Manero sostuvo que EU tiene la obligación de dar información y “de todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos conocemos”.

Además, explicó que “mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tengan cuidado cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas”.

Ken Salazar responde a Gertz Manero por información sobre “El Mayo” Zambada

Tras las declaraciones del fiscal Gertz Manero, que afirmó que a 3 meses de la detención de “El Mayo”, México no ha recibido un informe del gobierno estadounidense, Ken Salazar aseguró que sí han tenido comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos en México mostró documentos de la comunicación, entre ellos del secretario de Estado, Antony Blinken.

“Las investigaciones tienen que seguir y van siguiendo, y ahí estamos en esta comunicación con el Gobierno de México”, expresó Salazar.

Agregó que la detención de “El Mayo” debería ser considerada como una “victoria”, tanto para México como para Estados Unidos.

Al mencionar que escuchó las declaraciones del fiscal Gertz de hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el embajador refirió que “hemos estado en constante comunicación con el Gobierno de México”.

