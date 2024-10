El titular de la Fiscalía General de la República (FGR),Alejandro Gertz Manero, señaló que Estados Unidos no le ha dado más información sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, pese a la solicitud de asistencia jurídica internacional.

Gertz Manero indicó que se tiene registrado y comprobado que fue un secuestro desde Culiacán, Sinaloa a Estados Unidos, pero que hay varias interrogantes que no han sido contestadas por el país vecino, entre ellas la entrada del avión a Estados Unidos y como se registró ya que tenía placas clonadas y la identificación del piloto.

“Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. (...) segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones? Porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública”, dijo.

Dijo que Estados Unidos tiene la obligación de dar información, “de todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos conocemos”.

“Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos”.

Respecto si el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se encuentra en las indagatorias sobre la detención de los capos, Alejandro Gertz Manero señaló que “la fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía Estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera”.

Agregó: “Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como les hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide”.

“Mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tengan cuidado cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas”, señaló.

