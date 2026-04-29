El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de cuatro personas que transportaban 60 kilos de cocaína oculta en las paredes de la caja refrigerada de un tractocamión en el estado de Colima.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que en las acciones de aseguramiento y detención participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), y en coordinación con las autoridades estatales.

Agregaron que estas acciones reflejan el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad para cerrar rutas de trasiego, debilitar estructuras criminales y fortalecer la seguridad en las carreteras del país.

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Detienen a 4 personas que transportaban cocaína en la caja de un tractocamión (29/04/2026). Foto: Especial

Por medio de un comunicado, las autoridades federales detallaron que el aseguramiento se realizó durante un operativo en la carretera Playa Azul – Manzanillo, donde se estableció un puesto de control.

Durante las acciones, los efectivos tuvieron contacto con un tractocamión acoplado a una caja refrigerada, al cual se le realizó una inspección de seguridad con apoyo de un ejemplar canino de la Defensa.

En dicha inspección se detectaron sustancias ilícitas en el panel lateral derecho de la caja refrigerada, donde se localizaron 65 paquetes con cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, por lo que como resultado detuvieron a las cuatro personas y la droga fue asegurada.

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Añadió que a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley, mientras que el tractocamión junto a otro vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación del caso.

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