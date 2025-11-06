Uriel Rivera Martínez, quien fue detenido luego de que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también es investigado por haber agredido a una mujer ese mismo martes.

El imputado seguía detenido hasta la tarde de este miércoles en las instalaciones de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la espera de ser presentado ante el Ministerio Público para que se lleve a cabo la audiencia inicial, acusado del delito de acoso sexual. Fuentes judiciales estiman que dicha audiencia se llevará a cabo este viernes.

Hasta el momento están confirmadas dos denuncias por acoso sexual en su contra.

El martes, una mujer de 25 años pidió ayuda a policías del Centro Histórico, pues señaló que un hombre la había tocado de manera indebida y, tras proporcionar su descripción física, los uniformados lo detuvieron.

“Durante las primeras investigaciones, las autoridades establecieron que el mismo individuo estaría relacionado con el acoso sufrido por la Presidenta de México horas antes, cuando caminaba por calles del Centro Histórico, así como con otra agresión ocurrida en el cruce de Bolívar y Tacuba”, expuso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En tanto, por la mañana la Presidenta indicó que interpuso una denuncia por acoso sexual.

Fuentes policiales señalaron que Rivera Martínez presuntamente actuaba siguiendo a sus víctimas antes de realizar los tocamientos, y luego escapaba entre la multitud de la zona.

Según las indagatorias, fue detenido a las 21:00 horas del martes 4 de noviembre y, tras leerle sus derechos e informarle el motivo de su arresto, fue subido a una unidad policial.

De acuerdo con las autoridades, refirió que ni siquiera sabía porque lo detenían.

Una vez que le mostraron las imágenes en las que se ve cómo se acerca a la Mandataria federal, dijo que en ese momento estaba “drogado y tomado”, por lo que no recuerda el incidente, dejando en claro que en ese momento tampoco sabía que se trataba de la Presidenta de México.

Refirió que vive en condición de calle en la zona Centro y declaró que, en ocasiones —para ganarse unos pesos— acomoda carros, hace mandados o ayuda en las distintas ópticas de la calle Madero. Comentó que en 2004 su madre murió y no tiene una relación estable con el resto de sus hermanos, por lo que, según él, “no molesta a nadie”. En su expediente destacan tres remisiones al juzgado cívico por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y por faltas al orden público.