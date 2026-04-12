Más Información

Paro escalonado en el Metro CDMX; sindicato y gobierno confrontan posturas

Paro escalonado en el Metro CDMX; sindicato y gobierno confrontan posturas

Crisis en Magnicharters cancela vuelos; resurge caso de piloto que retuvo avión de la aerolínea por supuestos adeudos

Crisis en Magnicharters cancela vuelos; resurge caso de piloto que retuvo avión de la aerolínea por supuestos adeudos

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos; SICT coordina apoyo a usuarios afectados con otras aerolíneas

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos; SICT coordina apoyo a usuarios afectados con otras aerolíneas

México es ejemplo económico pese a entorno global adverso, afirma Sheinbaum; Ebrard destaca negociación del T-MEC

México es ejemplo económico pese a entorno global adverso, afirma Sheinbaum; Ebrard destaca negociación del T-MEC

Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz; la medida entra en vigor este lunes

Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz; la medida entra en vigor este lunes

PAN denuncia “evidente fracaso” en política energética del gobierno; pide transparentar situación financiera y operativa de Pemex

PAN denuncia “evidente fracaso” en política energética del gobierno; pide transparentar situación financiera y operativa de Pemex

La Fiscalía General de la República () informó que se destruyeron 18 vehículos "monstruo" con blindaje artesanal en Tamaulipas.

Autoridades aseguraron que las unidades fueron aseguradas entre diciembre del 2025 y febrero del año presente, en colaboración con autoridades de las tres ordenes de gobierno coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional ().

De acuerdo con las investigaciones al rededor de los autos, se presume que eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con .

FGR asegura destrucción de 18 vehículos monstros en Tamaulipas (12/04/2026). Foto: FGR
FGR asegura destrucción de 18 vehículos monstros en Tamaulipas (12/04/2026). Foto: FGR

Lee también

Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado, quienes contaron con la presencia de representantes de autoridades federales y locales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

FGR asegura destrucción de 18 vehículos monstros en Tamaulipas (12/04/2026). Foto: FGR
FGR asegura destrucción de 18 vehículos monstros en Tamaulipas (12/04/2026). Foto: FGR

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]