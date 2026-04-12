La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se destruyeron 18 vehículos "monstruo" con blindaje artesanal en Tamaulipas.

Autoridades aseguraron que las unidades fueron aseguradas entre diciembre del 2025 y febrero del año presente, en colaboración con autoridades de las tres ordenes de gobierno coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con las investigaciones al rededor de los autos, se presume que eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación.

FGR asegura destrucción de 18 vehículos monstros en Tamaulipas (12/04/2026). Foto: FGR

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Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado, quienes contaron con la presencia de representantes de autoridades federales y locales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

FGR asegura destrucción de 18 vehículos monstros en Tamaulipas (12/04/2026). Foto: FGR

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