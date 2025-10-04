Ocho ejemplares de lobo marino de California, (Zalophus californianus), fueron desenmallados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras encontrarlos enredados a restos de redes de pesca.

En un comunicado la dependencia informó que con esta acción se salvó a seis hembras y dos machos, todos ellos en estado de desarrollo juvenil de uno a tres años de edad. Entre ellos, seis fueron localizados en las loberas de Isla Coloradito, uno en Isla El Soldado y uno en Isla Consag.

El operativo contó con la participación de tres inspectores federales de la Profepa con amplia experiencia y conocimiento en desenmalle de mamíferos marinos, así como dos embarcaciones y dos vehículos de esta institución, a los que se sumaron dos embarcaciones y tres guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

También se contó con personal experto del Centro de Rescate de Mamíferos Marinos de México (México Marine Wildlife Rescue Center), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Parque Zoológico del Niño, Vallarta Adventures y Cabo Adventures, sumando un total de 12 expertos en el manejo de estos mamíferos marinos.

El método que se empleó se denomina “sedación remota”, el cual incrementa los niveles de éxito y eficiencia durante las labores de desenmalle. Asimismo, disminuye los riesgos y accidentes durante las actividades de manejo y contención que pueden poner en peligro a los ejemplares y las personas participantes.

La dependencia dijo en un comunicado que este tipo de operativos han sido implementados por esta Procuraduría en la región durante los últimos cuatro años y por la metodología utilizada se considera como único en nuestro país.

El resultado a cuatro años ha sido el desenmalle de 59 ejemplares de lobo marino de California.

Los especialistas aseguraron que estas acciones son de alta importancia pues no sólo ayudan a mantener un ecosistema saludable, sino también que las poblaciones de lobo marino de California no sean severamente afectadas por las actividades antropogénicas.

Recordaron que esta especie se encuentra enlistada bajo la categoría de “Sujeta a Protección Especial (Pr)” dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

