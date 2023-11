El senador Eduardo Ramírez aseguró que sólo tiene un plan A, por lo que descartó dejar las filas de Morena en caso de no resultar electo candidato al gobierno de Chiapas, ello a pesar de que se encuentra arriba en las encuestas.

Luego de una encerrona del líder nacional de Morena, Mario Delgado, con la bancada oficialista y en donde estuvo presente la senadora de Encuentro Social, Sasil de León, otra de las aspirantes en Chiapas, el senador Ramírez descartó que busque militar en otro partido.

“Yo solamente tengo plan A, no tengo plan B ni C, en ninguna otra sigla partidista, eso quiero que quede bien claro”, respondió al ser cuestionado sobre su eventual ruptura con Morena.

“Solamente les puedo decir que para mí lo más importante es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y si tengo que sacrificarme por el proyecto de ella, lo voy a hacer, estoy cierto que he ganado todas las encuestas, de eso no tengo ni una sola duda”, dijo acompañado de Mario Delgado.

“Pero si mi próxima presidenta me pide, me solicita por el bien de México, yo soy un soldado más de la Cuarta Transformación. Yo espero que el viernes los astros nos favorezcan y, si no, serviremos a la República”, indicó.

Subrayó que tiene el deseo de servirle a Chiapas, “no lo niego, pero también las circunstancias juegan un papel en este proceso”.

Por su parte, Mario Delgado descartó que senadores inconformes por las encuestas para elegir a candidatos a ocho gubernaturas en disputa en 2024 se irán del partido para competir por otras siglas partidistas, porque “son hombres y mujeres de primera, que no llegaron aquí buscando un cargo”.

Dijo que a todas y todos quienes atendieron la invitación del hoy presidente Andrés Manuel López para emprender la Cuarta Transformación “no nos mueven cargos, no nos mueve ningún puesto, nos mueven principios, nos mueven valores y, sobre todo, nos mueve el ser partícipes de este proceso histórico que está viviendo nuestro país, que es la Cuarta Transformación.

“Entonces, no se van a ir por un cargo a otro partido, la verdad que no, son personas de convicción y de valores, y así lo han demostrado durante más de cinco años, con batallas muy duras aquí en el Senado, defendiendo siempre los proyectos del Presidente y anteponiendo siempre el proyecto a cualquier interés personal”, dijo.

“Y por supuesto que eso va a seguir, y la otra es que nadie se va a quedar fuera, porque es un lujo poder tener a personas como ellos, que ya dieron la batalla en el Senado y tienen que seguir ayudando”.