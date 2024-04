El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el segundo debate presidencial, realizado este domingo 28 de abril en los Estudios Churubusco entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, estuvo “muy bien”.

“Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas. No hubieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 29 de abril en Palacio Nacional.

Resaltó que “yo vi el debate ayer, me gustó mucho, mucho, mucho. Y si siguen así las cosas, va a ganar México”.

En comparación con este segundo ejercicio entre los presidenciables, López Obrador se mostró contento después de que expresó su molestia con el formato del primer debate presidencial, pues acusó que las preguntas fueron hechas para atacar a su gobierno.

“Toda la narrativa del debate salió de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer nada, es la narrativa de los medios de información, la que utilizaron para hacer las preguntas del debate”, acusó.

Además, aludió al trabajo de moderación de la periodista Denise Maerker durante el debate, a quien refirió que “ojalá Denise (Maerker) logre hacer un análisis para diferenciar; ahora, por ejemplo Denise, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa (...) Ahora ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud”, expresó el Presidente.

“Aun así no pudieron dejar mal, no habló del partido. Lo que se ha hecho del combate a la corrupción, todo fue a tabla rasa, las preguntas: cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste que viene desde no sé qué gobierno como si nosotros fuéramos iguales”, criticó sobre el primer debate presidencial.

