El PAN defenderá al Poder Judicial de las propuestas de Morena que pretenden debilitarlo, señaló el coordinador de la bancada blanquiazul, Jorge Romero Herrera.

Detalló que existen tres frentes por lo que Morena busca mermar la función del Poder Judicial: la iniciativa para eliminar varios de sus fideicomisos, la reforma constitucional sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el recorte a su presupuesto para el próximo año.

“Al poder judicial lo vamos a defender ante cualquier embate que pueda darse, porque no solamente es el de esta iniciativa de ley que acaban de anunciar, también se ha anunciado que pretenden una reforma constitucional, y también se ha anunciado que dentro del paquete fiscal del proyecto de egresos se puede modificar; son estos tres frentes en contra del Poder Judicial”, expuso.

Señaló que la reforma constitucional no será aprobada en la Cámara de Diputados, porque a Morena y sus aliados no les alcanzan los votos para ello, ya que necesitan el sufragio de dos terceras partes de los diputados.

“En una reforma constitucional se ocupan de dos terceras partes, que sin la oposición, no tienen, no van a poder y no pudieron en otras ocasiones, no podrían en este tampoco, me atrevo a hablar por todo el Frente”, comentó.

Añadió que la iniciativa de reforma que presentó hoy el coordinador de Morena, Ignacio Mier, también tiene visos de inconstitucionalidad, y aunque la podrán aprobar por tener mayoría, se interpondrán recursos para echarla abajo.

“Hay criterios que dicen que un presupuesto dado, para una materia dada, ya no lo puedes disminuir por un principio de progresividad, donde no puedes ir disminuyendo, ya solo por eso podríamos hablar de una acción de inconstitucionalidad”, explicó.

Y añadió que también se podrían sumar “todos los amparos que se te ocurran, por parte de todas las mujeres y hombres que se quedarían sin un empleo por este recorte. Ninguna acción que tenga como consecuencia el debilitamiento de ningún otro contrapeso, llámese organismo constitucionalmente autónomo, y mucho menos otro Poder de la Unión van a ser políticas que Acción Nacional respalde”, finalizó.

asf/rcr