La coordinadora del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una demanda de amparo contra la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por su presunta omisión de cumplir obligaciones para garantizar su presunción de inocencia.

La senadora panista solicitó la protección de la justicia al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y señaló como responsable a un asesor B de la dependencia capitalina.

Sin embargo, la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México declinó competencia del amparo de la virtual candidata presidencial opositora, al considerar que los actos reclamados son de materia penal.

Por lo que, el asunto se turnó al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que no aceptó la competencia planteada por el secretario encargado del despacho declinante.

“De la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como responsable: El C. ***, asesor B de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México... En ese sentido, por las razones expuestas, no se acepta la competencia planteada por el secretario encargado del despacho declinante. Solicítese de la manera más atenta al juzgado declinante que acuse de recibo y haga del conocimiento si insiste o no en declinar la competencia del presente juicio”, respondió el Juzgado Sexto.

