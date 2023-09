El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que irá a su gira por Colombia y Chile a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), pero adelantó que debido a que no se tienen buenas relaciones con el gobierno de Perú no se solicitará permiso para hacer uso del espacio aéreo de ese país para llegar a Santiago de Chile porque “no queremos que nos hagan una majadería”.

En conferencia de prensa y al recodar al cantante Juan Gabriel con su canción “Pero qué necesidad”, el jefe del Ejecutivo federal argumentó que no quiere que nuestro país se vea envuelto en un escándalo si se solicita el paso por el espacio aéreo peruano y se niega.

“Voy a decirles desde ahora para que no se vayan a enterar después y se vaya a malinterpretar: como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile.

“Vamos a tener más tiempo, como una hora más, por el rodeo, pero no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal, no. Lo hacemos porque no queremos que la investidura Presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan. Ahora si como diría nuestro filósofos de la canción uno de los mejores poetas, cantautor mexicano, Juan Gabriel, `pero que necesidad´. Es mejor actuar de manera precavida y así no nos metemos con lío con nadie. Tampoco ponemos en aprieto a la autoridad en Perú. Es mejor dar la vuelta”, declaró.

apr/rmlgv