El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene en la incógnita si será este miércoles o mañana jueves cuando entregue “el bastón del mando” al próximo coordinador o coordinadora nacional en defensa del Movimiento de Transformación.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que podría ser al término de la ceremonia en donde el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de a conocer al ganador o ganadora de las encuestas aplicadas.

“Después de eso ya vamos a ver cómo le hacemos, para ir a entregar el bastón”.

¿Será hoy?, se le preguntó.

-“No lo sabemos, no me gusta eso de hoy hoy hoy me choca (en alusión a la expresión del entonces candidato presidencial de PAN, Vicente Fox, en la elección del año 2000)”.

¿Será una ceremonia pública o privada? Se le insistió.

-“Lo estoy pensando, vamos a ver, para que adelantamos las vísperas. Vamos a esperar”.

Explicó que no será un bastón de mando tricolor.

“A lo mejor mañana se los muestro antes de entregar”, dijo el Mandatario con lo que abrió la posibilidad que la ceremonia sea mañana jueves.

Reiteró que al próximo presidente o presidenta del país, en 2024, le entregará la Banda Presidencial y del Congreso de la Unión se retirará a quinta de Palenque, Chiapas.























maot