“¡Yunes traidor, te vendiste al dictador!”, estallaron furiosos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación al ver en la pantalla de su plantón que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia para separarse del cargo “por problemas de salud”, justo cuando nadie sabía nada de él y todos tenían fe en que el veracruzano acudiría a la sesión de la Cámara Alta para rechazar la minuta.

Al inicio de la sesión en el Senado, los inconformes se concentraron en las inmediaciones del recinto y ahí escucharon al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, entre rechiflas, abucheos, consignas de corrupto y acusaciones de vendepatrias.

Colocaron una pantalla para seguir minuto por minuto la sesión, por lo que cerraron las calles ante la gran afluencia de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Lee también La negociación de Morena con "El Clan" de los Yunes

Los jueces, magistrados y secretarios del Poder Judicial de la Federación externaron que los senadores de Morena son “¡corruptos, vendidos y mentirosos!”.

Ante el avance de la sesión en el pleno se escucharon aplausos y porras a las posturas de los senadores de la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano: “¡Ese senador sí me representa!”; “¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, vociferaban los manifestantes.

Durante el desarrollo de la discusión, cientos de integrantes del Poder Judicial mostraron su frustración y desconcierto ante la posibilidad de que se aprobara la reforma que envió al Congreso de la Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la lectura del dictamen de la reforma por la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, los trabajadores del PJF exclamaron: “¡Mentirosa!”, y ¡Fuera Morena!”. Fueron horas crudas, en las que nadie los escuchó, nadie los visitó para entablar un diálogo y relajar la situación. Los minutos y las horas pasaban y se hacía más difícil mantener el paro.

Lee también Lydia Cacho reacciona a la reaparición de Yunes Linares; "El hombre que me amenazó de muerte"

Portazo al recinto legislativo

Hartos de no ser atendidos por los senadores, cientos de inconformes con la reforma judicial dieron portazo a las 16:20 horas en el acceso 6, ubicado en Paseo de la Reforma.

Eufóricos, comenzaron a entrar al recinto legislativo y se dirigieron a las puertas del Salón de Plenos del Senado de la República.

Así, tomaron terreno en el Patio Federalismo y de ahí se dirigieron a todos los accesos de la Cámara Alta. A las 16:33 horas, decenas de trabajadores del PJF irrumpieron en la sesión ordinaria para sorpresa de todo el país, que seguía los hechos a través de los medios de información.

Lee también Lilly Téllez avienta 30 monedas a "Judas" Yunes Linares por "vender a la patria", ante la reforma judicial

Entonaron sus consignas habituales y exigieron a los senadores posicionarse de una vez sobre la reforma y adelantar la votación. El presidente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña, no hizo ninguna declaración y conforme pasaron los minutos, legisladores de Morena, PT y PVEM abandonaron el salón.

Los manifestantes pidieron a Fernández Noroña emitir un posicionamiento; sin embargo, el petista guardó silencio y también se retiró del estrado, mientras que algunos senadores de oposición permanecieron en apoyo a las demandas de la base trabajadora judicial.

Los oficialistas “huyeron”, celebraron los manifestantes al conquistar el pleno, pero a las 19:00 horas se reanudó la sesión en la sede alterna instalada en la vieja casona de Xicoténcatl. Hasta ahí los siguieron los inconformes. Ante el intento de reingreso, los policías capitalinos lanzaron gas para dispersar a los trabajadores del Poder Judicial.