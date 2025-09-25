Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó que en México es tiempo de mujeres “y nos ha ido muy bien” con la primera mujer presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por eso, dijo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe estar encabezado por una.

En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el canciller De la Fuente expresó que México no dejará de velar por la atención y protección de las personas mexicanas en el exterior, y este marco de justicia y de derechos se inscribe la lucha de las mujeres y por la igualdad de género.

“En México es tiempo de mujeres y nos ha ido muy bien. Pensamos que en la ONU es también tiempo de mujeres”, expresó ante aplausos. “Las mujeres ejercen el poder”, dijo.

“A pesar de los avances, las brechas subsisten, así como la violencia machista en el mundo, que arrebata libertades a las niñas, las jóvenes y las mujeres en toda su diversidad. A 30 años de la declaración y plataforma de acción de Beijing, el diagnóstico y la hoja de rutas son claras: Invitamos a todas las naciones a una movilización que acelere el progreso hacia la igualdad de género.

“En mi país, la transformación de las conciencias ha estado intrínsecamente vinculada a la lucha por la igualdad de género. Hoy en México impera la paridad de género en el Poder Legislativo y Judicial, y las políticas públicas se diseñan con una estricta perspectiva de género inscrita en nuestra Constitución”, añadió el titular de la SRE.

De la Fuente mencionó que muestro país tiene un compromiso con los derechos humanos, las libertades y la no discriminación, y condenó el clasicismo, el racismo y cualquier forma de discriminación, incluida aquella por diversidad sexual e identidad de género.

“Es tiempo de mujeres y México ha dejado esto muy claro, tras la abrumadora elección de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de nuestro país”, dijo al iniciar su discurso en la ONU.

Canciller Juan Ramón de la Fuente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Especial

De la Fuente hace llamado a frenar la guerra en Gaza, Ucrania y en todo el mundo

“Las guerras en Gaza, en Ucrania y en todos los otros lugares donde ocurren tienen que parar”, expresó el canciller Juan Ramón de la Fuente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su discurso, insistió en el llamado urgente al cese al fuego para alcanzar siempre una solución negociada, con la participación de todas las partes directamente involucradas.

“No podrá haber una solución negociada si una de las partes queda excluida. La solución habrá ser diplomática o difícilmente será solucionada”, dijo.

De la Fuente agregó que México abogará siempre por la solución pacífica de los conflictos y por ello rechazó las sanciones y los bloqueos comerciales, como el de Estados Unidos a Cuba.

“Respetar el derecho internacional es la salvaguardia de la paz”, dijo.

Al alzar la voz por las personas mexicanas en el exterior y las personas migrantes, Juan Ramón de la Fuente indicó que corresponde a la comunidad internacional poner un alto a la carrera armamentista, “no sólo de las armas nucleares, también el tráfico ilícito de armas de fuego y a labor del gasto armamentista que alimenta la pobreza y exacerba el conflicto”.

El canciller mexicano también señaló que la ONU debe retomar sus principios y sus propósitos: “Volver a sus bases fundamentales, que son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sustentable, y la protección y promoción de los derechos humanos. Hay que reencauzar esos objetivos”.

