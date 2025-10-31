En votaciones realizadas la noche de este viernes, trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) aceptaron el 4% de incremento salarial, desechando así la amenaza de huelga en la Máxima Casa de Estudios.

De acuerdo con fuentes de la institución educativa, 5 mil 113 trabajadores de ese gremio (35.3%), votaron a favor de colocar la bandera rojinegra en la Universidad Nacional, mientras que 9 mil 108 (62.9%), se manifestaron en contra.

Hace apenas unas semanas, ese sindicato entregó en la Torre de Rectoría un emplazamiento a huelga para exigir un aumento salarial de 20% y mejores condiciones laborales.

El emplazamiento de huelga no es un hecho inusual en la UNAM: cada año el STUNAM entrega este recurso como parte de la revisión salarial, con demandas de hasta 20% de incremento salarial.

bmc