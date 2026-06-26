Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, informó que incrementó 18% los visitantes a la Red de Museos y Zonas Arqueológicas en México. Señaló que en los últimos dos años se registraron 57 millones de visitantes y turistas en el marco del fortalecimiento de infraestructura, lo que representa una inversión de 400 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, la funcionaria destacó la implementación de medidas de seguridad en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde el 20 de abril pasado se registró un ataque armado en la Pirámide de la Luna.

“Es relevante porque hemos fortalecido la infraestructura con una inversión también de 400 millones de pesos, y a muchos nos acompañaron a Teotihuacán con toda la nueva señalética, el nuevo Museo de la Grandeza Maya y evidentemente esto beneficia y articula las visitas con una mayor difusión”, explicó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Claudia Curiel, secretaria de Cultura, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (26/06/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En ese sentido, indicó que museos de la propia dependencia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también han recibido más visitantes y turistas en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por lo que han implementado exposiciones temporales sobre el tema.

“Ustedes saben que el juego de pelota es una de las ceremonias ancestrales más importantes donde la pelota, tiene en México, en nuestro país desde las época mesoamericana más de mil años. Entonces era muy importante hacer relevante en nuestra cultura todo el papel de los juegos de pelota”, mencionó.

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Cultura destaca exposiciones culturales en México

Destacó las exposiciones del Museo Templo Mayor sobre Juego de Pelota en Tenochtitlan; del Museo Nacional de Antropología donde se presentan fotografías y dos proyectos realizados por la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, quien retrató el Mundial de 1986. Mientras que en Bellas Artes se presenta Aztlán, una exposición de arte chicano y el muralismo de Roberto Montenegro.

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En el Museo de Arte Moderno se presentan colecciones permanentes y experiencias en zonas arqueológicas como Amaneceres y Atardeceres en Tula, Xochicalco, Boca de Potrerillos, lo anterior, también en el marco de juego de pelota.

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El nuevo Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (26/06/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

La secretaria de Cultura indicó que este mes se inauguró el nuevo Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), el cual cuenta con 12 salas dedicadas al patrimonio textil, historial del inmueble y será residencia de las y los artesanos que participaron: contarán con capacitaciones y talleres de innovación.

“Yo quiero invitarlos es de martes a domingo de 10:00 a 18 horas (...) Este museo no tiene una dirección, este museo se hace en un consejo con toma de decisiones con artesanas, artesanos, especialistas y es con ellos, con quienes hemos definido todo el trabajo que se articula ahí”, aseguró.

El MUT se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México frente al Templo Mayor. De acuerdo con el gobierno federal, el museo reconoce la diversidad y riqueza cultural que habita los textiles de México. El recinto reúne distintas etapas de la historia de la ciudad y además de su valor arquitectónico, conserva vestigios arqueológicos hallados durante su restauración.

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“A través de una colección integrada por obras de maestras y maestros artesanos de distintas regiones del país, el MUT invita a conocer la profundidad histórica, técnica y cultural de estas expresiones, así como los procesos de tejido bordado, hilado y teñido que continúan vigentes en las comunidades”, explicaron.

La experiencia incluye una sala interactiva donde se podrá explorar técnicas textiles, fibras, tintes y territorios, además de conocer el nombre de diversas prendas en sus lenguas originarias. También cuenta con una sala lúdica que acerca a niñas, niños y familias al universo textil mediante el juego, la creatividad y la exploración. El recorrido se puede realizar con visita guiada o mediante una audioguía disponible en español, inglés y náhuatl.

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