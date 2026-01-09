El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reprobó la decisión de Morena de suspender el trámite legislativo para permitir la entrada a México de efectivos de la Marina de Estados Unidos para realizar ejercicios conjuntos de adiestramiento con unidades de la Armada de México.

En redes sociales, el dirigente señaló que este tipo de capacitación a nuestras fuerzas armadas son habituales desde hace muchos años y subrayó que los militares de Estados Unidos que realizarían estas labores no representan una amenaza a la seguridad ni a la soberanía nacionales.

“El gobierno de Morena frenó el ingreso a México de 29 militares estadounidenses que venían a colaborar en tareas de capacitación conjunta con nuestras fuerzas armadas. No son tropas de ocupación. No vienen a intervenir. Esta cooperación existe desde hace años y ha sido clave para fortalecer la seguridad regional.

“Pero Morena, en vez de actuar con inteligencia, lo convierte en un escándalo. Como si 29 militares fueran una amenaza”, denunció en su cuenta de X.

Moreno Cárdenas reprobó que Morena suspenda el ingreso de estos efectivos “justo cuando México atraviesa una de las peores crisis de inseguridad de su historia. Masacres, desapariciones, territorios controlados por el crimen… y aún así, le cierran la puerta a la cooperación internacional”.

Sostuvo que esto demuestra que Morena no sabe gobernar. “Además, toman esta decisión en un año clave para la renegociación del TMEC. ¿Qué mensaje le están mandando a nuestro principal socio comercial?”, cuestionó.

Afirmó que México necesita ser un país serio, que inspire confianza, “no un gobierno que politiza todo, incluso lo que beneficia al país”.

Señaló que la seguridad no se construye con discursos vacíos ni con desconfianza, sino con resultados, coordinación e instituciones fuertes. “Y eso es justo lo que Morena ha destruido”, concluyó.

El Senado de la República canceló la reunión extraordinaria de la Comisión de Marina, que había sido programada para el 5 de enero, en la que se tenía previsto autorizar la entrada a territorio nacional de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios navales, así como la salida de elementos de la Armada de México a Camp Shelby, Misisipi.

Por ese motivo, se canceló también el periodo extraordinario que se contemplaba para el 13 de enero, para aprobar ambas solicitudes.