El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, criticó nuevamente la distribución de los libros de texto gratuitos por parte del actual gobierno.

A través de un nuevo video que compartió en sus redes sociales, el panista recordó que hace un par de semanas fue de los primeros en alertar sobre la ausencia de un libro de matemáticas y sobre la ideología partidista que permea los libros de historia. Asimismo, advirtió que “cada vez salen cosas peores” respecto al contenido de los nuevos textos.

"En una imagen del sistema solar, ponen a la Tierra en la misma órbita que Saturno y Urano, y ponen a la tierra más lejos del Sol que Júpiter”, ejemplificó.

De igual forma, denunció errores en fracciones, así como el "inexplicable" error en la fecha de nacimiento de Benito Juárez.

“Todo mundo sabe que Benito Juárez nació el 21 de marzo. Por eso ese día no hay clases y no se trabaja; pues en los libros de la 4T también en eso se equivocaron y pusieron que nació el 18 de marzo”, acusó.

Anaya Cortés aseguró que, por lo anterior, “los libros que van a leer las niñas y los niños, además de estar llenos de ideología, están plagados de errores”.

El líder albiazul, apuntó que parte del problema es que “pusieron a gente sin preparación a hacer los libros. La mejor prueba es que reservaron esa información por 5 años. O sea, 5 años va a estar oculta la lista de quienes cometieron todos estos errores”.

"Hay algo peor que un gobierno que se equivoca, y es un gobierno que no reconoce que se equivoca. Este gobierno ya se equivocó en la estrategia de abrazos no balazos, en la estrategia contra el covid y al desbaratar el sistema de salud, dejando a la gente sin medicinas, y en ninguno de estos casos ha sido capaz de reconocer y, sobre todo, enmendar su error. Equivocarse es humano, pero no reconocer los errores es de autócratas y soberbios. Esto es francamente criminal", denunció.

Finalmente, Ricardo Anaya pugnó porque en México haya más ciencia y menos ideología: "Hacer las cosas bien. Poner en el centro de cualquier política educativa a los maestros y a los niños. Ellos son la verdadera causa a defender”.