Manzanillo, Col.— Militares han asegurado 21 toneladas de ácido acético glacial (precursor químico para la producción de metanfetamina) y 6 mil 602 litros de cloruro de propionilo (precursor de fentanilo) en lo que va de 2025, durante dos revisiones en la aduana del puerto de Manzanillo, informó la Secretaría de Marina Armada de México.

También se incautaron 65 litros de sustancias químicas para producir drogas sintéticas, y 240 mil cajetillas de cigarros apócrifos.

Los precursores químicos incautados “no contaban con los permisos correspondientes” y la Fiscalía General de la República (FGR), después de una investigación, determinó destruirlos, detalló el capitán de fragata Luis Ángel Martínez Cabrera, subdirector de Operación de la Aduana de Manzanillo, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Personal del Ejército y la Guardia Nacional han asegurado en lo que va del año 192 contenedores de mercancía apócrifa o piratería en Manzanillo. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

En una visita realizada a puntos estratégicos de revisión dentro de la aduana, indicó que han detectado que el crimen organizado ha cambiado la modalidad para transportar precursores químicos y ahora busca ocultarlos en contenedores que traen mercancía lícita.

“El último que detectamos venía oculto en un contenedor que declaraba una máquina, y sí, efectivamente, la máquina venía al frente, pero atrás venían escondidos unos tambos que contenían los precursores químicos”, expuso Martínez Cabrera.

El subdirector de la aduana refirió que no han detectado precursores químicos escondidos en productos de consumo humano: “La mayoría vienen ocultos en tambos o bidones, o en costales cuando se trata de químicos que son granulados”, explicó el funcionario.

El porcentaje de contenedores abandonados aumentó 300% en el último mes; fueron 900 cajas procedentes de China, señalaron en la aduana. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Reconoció que es alta la cantidad de precursores químicos que entran al país por la aduana de Manzanillo, pero gran parte tienen permisos en regla y son utilizados para elaborar medicamentos.

“Definitivamente, el ingreso por este puerto es bastante elevado, recordemos que muchas veces esos químicos no únicamente se utilizan para sintetizar drogas, se utilizan en la industria farmacéutica y en otras industrias, entonces no es tan fácil únicamente decir: es químico o es precursor; sin embargo, en este año se han hecho varios decomisos de precursores”, subrayó.

En cuanto al tráfico ilegal de armas, afirmó que “hasta el momento no se ha hecho algún decomiso” en esa aduana.

“En el tráfico de armas entramos en un tema similar, esta mercancía es regulada por la Secretaría de la Defensa Nacional y en muchos de esos embarques que han llegado de armas, son propios de ellos, en la aduana tenemos la función de verificar documentalmente”, apuntó.

En lo que va del año también se han asegurado alrededor de 192 contenedores de mercancía apócrifa o piratería, y ha aumentado 300% el abandono de contenedores con respecto al mes anterior, principalmente con mercancías provenientes de China.

“[El porcentaje de contenedores abandonados] se incrementó 300% aproximadamente en el último mes, una cantidad increíble el aumento de mercancías que están siendo abandonadas. Origen, principalmente China. En el último mes fueron aproximadamente 900 contenedores los que cayeron en abandono”, detalló el subdirector de Operación de la Aduana de Manzanillo.

Si no son reclamadas las mercancías abandonadas, pasan a propiedad del fisco o son distribuidos de forma gratuita por medio del programa Tianguis del Bienestar, expuso el capitán de corbeta Eddy Ascencio Méndez, subdirector de Informática y Contabilidad de la aduana de Manzanillo.

“Cuando una mercancía llega a las terminales y está más de tres meses en la terminal, el agente aduanal hace su procedimiento con la mercancía, esta causa abandono, ese abandono tiene un proceso para, dependiendo la mercancía, se clasifica, y una acción es pasar a destrucción cuando son mercancías que no pueden ser aprovechadas, o pueden pasar a propiedad del fisco, o en su caso, ahorita desde el sexenio pasado, con el tema del Tianguis del Bienestar, son mercancías que son aprovechadas para este tema”, comentó.

Por su parte, Martínez Cabrera expuso que una causa de abandono de contenedores puede derivar de las revisiones estrictas que han implementado en la aduana.

“Asumimos que debido a esa supervisión constante que estamos implementando, muchos importadores no están sacando su mercancía, prefieren que se quede almacenada, eso le está generando rezagos importantes a las terminales, porque las terminales ahora se están quejando de que están saturadas”, precisó.

Sin embargo, explicó, el abandono de contenedores no afecta la recaudación para el Estado, pero sí reduce el espacio que tienen las terminales para recibir mercancías.

“No tiene una repercusión para el Estado, porque son mercancías que no van a entrar y que no van a generar pago de impuestos, no afecta al Estado de manera directa, afecta a las terminales, pero no es un tema de la aduana, es un tema del contribuyente y del agente aduanal", expresó.

Este año, la Aduana de Manzanillo aumentó 31.6% su recaudación de enero a mayo, comparado con lo percibido en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de la Semar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El año pasado registró un flujo de 3 millones 924 mil 501 contenedores de transporte marítimo y por ello es el único puerto mexicano colocado dentro de las 100 terminales más importantes por flujo de carga de contenedores a nivel mundial.

Cabe destacar que diariamente se generan un promedio de 3 mil citas de vehículos de autotransporte que entran a cargar o descargar diversas mercancías a la aduana de Manzanillo.

La aduana tiene dos centros de vigilancia con 447 cámaras que monitorean todas las labores durante las 24 horas, los siete días de la semana, todo el año.

“El objetivo del centro de monitoreo y vigilancia es mantener la operatividad constante, porque es uno de los objetivos de la aduana, el flujo constante de mercancía del exterior y a través de centro nos apoyamos para verificar que no haya extracciones vehiculares, que no haya taponamientos o congestionamientos”, explicó el capitán de fragata Luis Ángel Martínez Cabrera, subdirector de Operación de la Aduana de Manzanillo.

Señaló que el centro de monitoreo también ayuda a decincentivar actos de corrupción cometidos por los trabajadores de la aduana.

“Otro de los objetivos de este centro es la transparencia y el combate a la corrupción, aquí todos los funcionarios que trabajamos en la aduana, en todas nuestras áreas, estamos monitoreados constantemente, entonces, aquí existe evidencia fotográfica y videográfica de nuestro actuar y con eso le damos transparencia a nuestras tareas como servidores públicos”, puntualizó.