El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, criticó que los medios informativos hayan ocupado este martes 11 primeras planas para referirse a los nuevos libros de texto gratuitos y dijo que daría la vida para reivindicar a los maestros.

"El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión.

Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado... ¡Me encontrarán trabajando!", escribió en su cuenta de X.

Desde hace varios días, el funcionario federal se ha mantenido activo en esa red social para defender los nuevos libros de texto gratuitos, que se entregarán a estudiantes de educación básica en agosto próximo.

“Me cuentan que pseudo intelectuales (sic) braman porque se desechen los Libros de Texto Gratuitos… ¡No me lo creo! No creo que alguien que se defina como académico deseé una quema de libros. Pero si así fuera: ¡compañerxs, corran por sus libros prohibidos porque serán de colección!”, escribió Arriaga hace unos días.

