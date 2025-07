En el marco del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) hizo un llamado a respetar y garantizar los derechos de las personas no binarias que viven y transitan en espacios privados y públicos de la capital del país.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que, en México, la población NB ha sido invisibilizada, hasta hace un año que se presentó el primer “Informe de Personas No Binarias en México, resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021”, que publicó Yaaj México A.C. y School of Law Williams Institute en 2024, el cual estimó que 340 mil 620 personas en el país se identificaron como no binarias, de género fluido, agénero, entre otras identidades que no se identifican dentro del binarismo tradicional.

En ese sentido, señaló que dicho documento permitió conocer parte de la composición demográfica de esta población, así como los desafíos que enfrentan desde su infancia hasta la vida adulta, como discriminación, violencia, estigma, prejuicio, rechazo social y las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG para corregir y limitar su identidad sexo-genérica.

Aunado a ello, destacó que contar con cifras oficiales permite nombrar y reconocer que las identidades NB son una realidad en el país, lo que, dijo, es fundamental para que gobierno, entes privados y sociedad en conjunto logren llevar a cabo acciones para la protección y garantía de los derechos de todas las personas de la diversidad sexual y de género.

Además, enfatizó que es fundamental que el Estado avance en el reconocimiento jurídico de la población NB y recordó que recientemente el Congreso de la Ciudad de México (2025) aprobó un dictamen para reformar la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI+, a fin de incluir y reconocer explícitamente a las personas de género no binario.

Agregó que esta reforma debe aplicarse y traducirse en políticas públicas, capacitación constante para las instituciones encargadas de garantizar el reconocimiento legal de las poblaciones NB, servicios y bienes dignos, empleos dignos, y acceso a la salud con enfoque de diversidad sexual.

Asimismo, reiteró su compromiso institucional por visibilizar, proteger y garantizar los derechos de las personas no binarias y llamó a las instituciones públicas, al sector empresarial y de servicios, y a la población en general asumir su responsabilidad en la construcción de una ciudad donde ninguna identidad de género sea motivo de discriminación, así como llevar acabo acciones concretas para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas no binarias en el país.

