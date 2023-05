Es muy grave que el presidente Andrés Manuel López Obrador acuse al Poder Judicial de la Federación de pretender dar un golpe de Estado técnico, porque es una afirmación sin sustento, ya que los jueces, magistrados y ministros actúan de acuerdo a lo que manda la Constitución, señalaron especialistas en Derecho constitucional.

Explicaron que el concepto de golpe de Estado técnico al que hizo referencia el Jefe del Ejecutivo federal, no existe, pero con él trata de culpar al Poder Judicial de la Federación y así justificar la incompetencia de su gobierno.

Además, dijeron, existe el riesgo de un autogolpe de Estado si López Obrador decide desconocer al Poder Judicial.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, subrayó que es preocupante que el presidente López Obrador transmita a sus simpatizantes la idea de que la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) planea un golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo Federal, porque es un llamado a tomar acciones indefinidas.

“Estamos en un escenario que debe ser muy preocupante para toda la ciudadanía. El hecho de que el Presidente esté empezando a mandar el mensaje hacia sus simpatizantes, de que él está empezando a deslizar esta idea del golpe de Estado técnico, es decir, de que ‘hay que estar alertas, porque no nos vamos a dejar’ si la Suprema Corte o el Poder Judicial de la Federación van a estar tomando determinaciones que, en opinión del Presidente, sólo son para atacarlo o inhabilitarlo en la toma de decisiones”, comentó.

También explicó que existe la posibilidad de que se trate de un autogolpe de Estado, si es que el Mandatario federal desconoce al Poder Judicial de la Federación y las resoluciones que emite.

“Conlleva la posibilidad de que el Presidente pudiera desconocer al Poder Judicial de la Federación y, por lo tanto, sería un autogolpe de Estado o institucional. Si el Presidente llega a desconocer de forma abierta, en los hechos y con palabras, al Poder Judicial de la Federación, prácticamente ya nos estaríamos olvidando de que el Presidente quiere seguir rigiéndose bajo los postulados de la Constitución de 1917”, precisó.

“Qué va a pasar si el Presidente, el día de mañana dice: ‘Sabes qué, ya estamos hartos no nos van a obstaculizar en nuestra toma de decisiones para tener obra pública y, por lo tanto, ya vamos a desconocerlos, eso sí me parecería un escenario que de ninguna manera es el deseado y esperemos no llegar a ese momento”, comentó.

Dijo que la afirmación de López Obrador podría ser el preámbulo de una nueva marcha, organizada por él, para protestar contra la SCJN y tratar de contrarrestar la que se realizó en apoyo al Poder Judicial de la Federación.

El doctor en Derecho e integrante del Instituto de Investiga ciones Jurídicas de la UNAM, Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, refirió a su vez que “el concepto de golpe de Estado técnico es una de las tonterías que dice nuestro Presidente con mucha frecuencia”.

“Un golpe de Estado es el atentado contra los Poderes del Estado, simplemente lo que está pasando ahorita es que un juez dicta una sentencia donde paraliza la construcción del Tren Maya, porque están violando normas ecológicas y si emitió la suspensión definitiva es porque seguramente el gobierno no ha justificado adecuadamente las razones de la obra, y ya sabemos la respuesta del Presidente, es magnificar esto y llevarlo al Poder Judicial en general y decir, es que el Poder Judicial me está bloqueando”, indicó.

Expuso que con esta estrategia, López Obrador trata de culpar al Poder Judicial por sus errores: “El Presidente está tratando de justificar su y la incompetencia de su gobierno para poder realizar una obra en el marco de lo que marca la ley en materia ecológica, ese es el problema que tiene”, aseveró.