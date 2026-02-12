Por su labor docente, de investigación y difusión del Derecho de la Propiedad Intelectual, de la historiografía constitucional de México y del estudio del Exilio Español, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó, por unanimidad, conferir el grado de profesor emérito al doctor Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón.

Es licenciado en Derecho, en Economía, y doctor en Historia por la Universidad Nacional. Cuenta con diploma en Administración General del Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia; y con certificado en Derecho Internacional Público por la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

Ha impartido cátedra por más de cuatro décadas en esta casa de estudios. Es especialista en Derecho Internacional y da cursos de Ciencia Política, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público. Ha dirigido 50 tesis y formado una amplia cantidad de profesionistas y académicos de excelencia.

Sus libros son de consulta obligada para estudiantes de Derecho y de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Entre ellos: “Historia mínima de las Constituciones en México”, “La inteligencia peregrina” y “México en el orden internacional de la propiedad intelectual”.

Además, ha creado una escuela sobre el estudio del Exilio Español en México, al abrir la discusión del exilio como un fenómeno migratorio con implicaciones de carácter demográfico, social, político y económico.

En la investigación, una de sus líneas de trabajo ha sido la comprensión del pasado jurídico mexicano. Al integrar nuevos conceptos, métodos y datos, su obra de 10 tomos “La vida constitucional de México” se ha posicionado como un modelo para los estudiosos de la materia.

Ha publicado 54 libros de autoría propia, coordinado 26 obras colectivas, escrito 39 presentaciones, 16 prólogos, ocho estudios introductorios y 330 columnas periodísticas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores; ha dictado más de 330 congresos, simposios y conferencias en México e instituciones de Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y España.

En la Universidad de la nación se desempeñó como titular de la Oficina de la Abogacía General y fue pieza angular para recuperar el ambiente institucional y la vida universitaria después del movimiento estudiantil de 1999. Como director de la Facultad de Derecho impulsó nuevos planes de estudio que incluyeron las preespecializaciones.

Fue el encargado de redactar la Ley Federal del Derecho de Autor, constituyendo a la Dirección General en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y otorgando protección a los símbolos patrios, a las expresiones culturales y populares tradicionales, hecho que posicionó a México como referente en la materia y que impulsó a que países como China e India adoptaran modelos similares.

Entre sus reconocimientos y distinciones están los doctorados honoris causa por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua y el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos; la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort del Reino de España; y la integración a la Academia Mexicana de Ciencias y a la Real Academia de la Lengua Española.

En su primera sesión del año, el pleno del Consejo Universitario también aprobó crear los planes y programas de estudio de las especializaciones en Trabajo Social en la Salud Mental y en Peritaje en Materia de Trabajo Social, así como de los grados académicos correspondientes.

Las y los especialistas en Trabajo Social en la Salud Mental tendrán conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos que sustenten la construcción de estrategias, protocolos, metodologías y/o modelos de intervención social en beneficio de sujetos sociales a través del quehacer multi e interdisciplinario para tener incidencia en los procesos de cambio de trayectorias vinculadas con la Salud Mental, conduciéndose con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y sostenibilidad.

Se impartirá en el sistema escolarizado en la modalidad presencial, durará dos semestres, en los que se deberán cubrir 68 créditos.

De igual manera, la Especialización en Peritaje en Materia de Trabajo Social formará especialistas con conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos para atender los aspectos sociales dentro de las controversias jurídicas donde se demande su participación multi e interdisciplinaria, a partir de los peritajes como medios de prueba que constituyen un elemento fundamental para la toma de decisiones de juzgadores; y conduciéndose bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y sostenibilidad.

Se impartirá en el sistema escolarizado en la modalidad presencial, tendrá una duración de dos semestres para las y los alumnos de tiempo completo, y de tres semestres para los de tiempo parcial, en los que deberán cubrir 57 créditos.

Además, el máximo órgano de gobierno de la UNAM modificó el Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social, para cambiar de denominación la Especialización en Trabajo Social para la Intervención con Adultos Mayores, por Especialización en Trabajo Social para la Intervención con Personas Mayores.

El CU de la UNAM aprobó otorgar la medalla Gabino Barreda, de forma extemporánea, a 12 alumnas y alumnos quienes finalizaron sus estudios en 2021; y la medalla Alfonso Caso a 160 personas graduadas distinguidas en 2021 y 2022.

