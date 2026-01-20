El consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona se posicionó en torno a la reforma electoral que prepara el gobierno mexicano y presentó sus propuestas que no lograron entrar al documento que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el pasado 12 de enero ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Una de las principales propuestas, que aunque entró con diferencias en la reforma entregada por el Instituto, es la de mantener las diputaciones plurinominales en 200; pero el consejero añadió que cambiaría la forma en que son electos.

Uuc-kib Espadas habló de una boleta alterna para colocar ahí a los candidatos plurinominales de cada partido y que hagan campaña, “de frente a la ciudadanía”, para que los partidos políticos “dejen de poner a impresentables” y los votantes sepan directamente a quien le están otorgando el voto.

“Somos un país muy grande, de verdad somos un país muy grande, dos millones de kilómetros cuadrados, habitados por una gran diversidad de personas, con distintas culturas, con distintos orígenes, originarios de distintos pueblos, con distintas visiones del país.

“Me parece que una Cámara de 500 es, lo digo con claridad, apenas suficiente para reflejar adecuadamente la diversidad social de México”, señaló el consejero.

La propuesta para los pluris

Uuc-kib Espadas propuso que, de los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, se elijan 300 diputados en pequeños territorios a nivel estatal y no a nivel distrital; y los 200 diputados plurinominales se elijan en circunscripciones más amplias, idealmente, cinco en todo el país.

“Entonces me parece que, primer asunto, los candidatos plurinominales deben votarse en una boleta por separado de los candidatos uninominales. Los candidatos plurinominales siempre se han votado, pero se votan en secreto, pocas personas tienen conciencia de que, al votar en la lista uninominal, también están votando, por candidatos uninominales, también están votando por la lista pluri”, dijo.

No al voto electrónico

El consejero además se posicionó en contra de que en México se avale, con la reforma electoral, el voto electrónico o por internet, ya que, en su opinión, actualmente el sistema no permite corroborar la identidad del ciudadano que va a emitir el voto y tampoco la secrecía del mismo, lo que sí sucede en la casilla física.

“Por internet no puede haber voto secreto hasta el día de hoy. Si alguien algún día logra un mecanismo para que, votando en la comodidad de su hogar, tirado en la tumbona de la playa de Acapulco pueda emitirse el voto en secreto, es decir, que nadie pueda vigilar cómo vota otro a través de internet, entonces sería aceptable. Hoy eso no existe”.

“Con la papeleta que entra a la urna, y por ahí sigue toda su trayectoria, cualquier ciudadano, no importa su nivel de escolaridad, sabe lo que está pasando con su voto. En la urna electrónica, lo único que queda es la fe. Yo aprieto el botón y confío en que la autoridad electoral me está diciendo la verdad”, apuntó.

