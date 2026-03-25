En México se incorporan más de mil 700 automóviles cada día, mientras la congestión vehicular genera pérdidas por alrededor de 94 mil millones de pesos al año.

Estos temas que nos afectan, serán analizados por las universidades más reconocidas del país, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, las cuales participarán en el 17º Congreso Internacional de Transporte, informó Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).

En entrevista, señaló que el crecimiento del parque vehicular incrementa los tiempos de traslado en las ciudades. Indicó que las personas usuarias de transporte público pierden en promedio más de 180 horas al año por congestión, mientras que quienes utilizan automóvil particular registran pérdidas cercanas a 100 horas anuales.

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Ampliarán autopista México-Querétaro a 12 carriles; inversión superará 15 mil mdp para aliviar tráfico. Foto: Arturo Contreras

Añadió que el sector transporte concentra aproximadamente el 25% de las emisiones contaminantes y que en el país se registran más de 20 mil muertes prematuras al año asociadas a la mala calidad del aire.

Sobre el gasto en movilidad, indicó que las personas destinan en promedio el 21% de sus ingresos a transporte, con pérdidas estimadas en alrededor de 6 mil pesos anuales derivadas de los tiempos de traslado.

Señaló que tras la pandemia, se modificaron los patrones de movilidad, con un incremento en el uso del automóvil particular, servicios de transporte por aplicación y motocicletas. Precisó que cinco de cada diez accidentes fatales involucran a motociclistas.

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Apuestan por modernización del transporte público

En cuanto al transporte público, mencionó que se requiere mejorar su operación y condiciones de servicio. Indicó que el modelo conocido como “hombre-camión” continúa operando en diversas ciudades del país, con unidades que superan los 30 años de antigüedad.

Planteó la necesidad de establecer esquemas de financiamiento, políticas tarifarias y subsidios dirigidos al usuario, y señaló que la modernización del transporte público a nivel nacional requiere inversiones cercanas a 100 mil millones de pesos.

El 17º Congreso Internacional de Transporte se realizará del 7 al 9 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, en la unidad Zacatenco, con la participación también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Politécnica de Hidalgo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Además, acudirán autoridades, especialistas, representantes del sector del transporte, y se abordarán temas de movilidad, energía, financiamiento y sostenibilidad.

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