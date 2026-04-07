La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de autorizar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial es una muestra de la construcción del Estado autoritario que Morena ha venido confeccionando desde el sexenio pasado, denunció el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños.

En declaraciones a los medios de comunicación advirtió que con este fallo, el máximo tribunal del país echa abajo una resolución que ya existía para que, por orden judicial, se pudieran congelar las cuentas y ahora se podrá hacer con la sola sospecha.

“Ya sabemos cómo funciona, igual que en Venezuela, solo por sospecha. El poder cancelar las cuentas y aplicarte sanciones es peligroso para la democracia en México, para un país de leyes y yo, con todo respeto, por supuesto, no estoy de acuerdo. El PRI nunca estará de acuerdo en crear este tipo de condiciones autoritarias para un Estado que lo hemos visto, Estado autoritario”, señaló.

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“Ya vimos cómo desaparecieron prácticamente la Ley de Amparo, cómo se apoderó Morena del Poder Judicial federal, ahí están las consecuencias. Ya sabemos exactamente cómo desaparecieron los organismos autónomos, cómo hay una opacidad impresionante en todo lo que es la obra pública (…).

“Este es el Estado autoritario que está construyendo Morena todos los días. Este es el ejemplo nuevamente de las atribuciones a la UIF, haciendo a un lado lo que ya la Suprema Corte había mandatado: que se investigue, por supuesto, nadie está en contra de una investigación, pero con orden judicial para permitirle al ciudadano común, a las empresas, defenderse en estas instancias”, apuntó Añorve.

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