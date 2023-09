El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, lamentó que el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no se haya integrado al Frente Amplio por México luego de su inconformidad por haber sido eliminado de la contienda interna.

En entrevista, el dirigente del partido del Sol Azteca exhortó al exjefe de gobierno capitalino a dejar atrás su impugnación al proceso del Frente Amplio y se sume a la campaña de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“Yo espero que se sume, mira donde estamos ahora, pues ojalá y pronto lo haga, es mi deseo”, expresó.

- ¿Ya hablaste con él?

- No he hablado con él, el día que iba a hablar con él dijo que había tenido un problema de salud, pero quedamos de buscarnos, pero yo estoy con el mejor deseo y en el mejor ánimo de que se sume, de que forme parte de esto, él no puede estar fuera de esto, no debe estar fuera de este movimiento.

Jesús Zambrano puntualizó que no se ha condicionado a Mancera Espinosa su incorporación al proyecto del FAM a cambio de que se desista de los recursos que interpuso ante las autoridades electorales.

“No, ya eso quedó atrás, hombre, mira donde estamos, ya el proceso concluyó”, remarcó el líder perredista.

